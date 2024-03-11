Hırsızın evinden çıkmayan kalmadı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 9 Mart günü Antakya Haraparası Mahallesi’nde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada; değeri 50 bin TL olan oto yedek parçaları, 4 adet laptop bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 10 adet tablet, 12 adet fişek, 1 adet kalem suikast tabancası, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet havalı tüfek, 2 adet fotoğraf makinesi, 1 adet terazi ve bakır kablolar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli A.T. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

