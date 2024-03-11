YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hırsızın evinden çıkmayan kalmadı

Hırsızın evinden çıkmayan kalmadı

İHA İHA
11.03.2024 12:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının aydınlatılması kapsamında bir eve yapılan operasyonda çok sayıda hırsızlık eşyası ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 9 Mart günü Antakya Haraparası Mahallesi’nde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada; değeri 50 bin TL olan oto yedek parçaları, 4 adet laptop bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 10 adet tablet, 12 adet fişek, 1 adet kalem suikast tabancası, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet havalı tüfek, 2 adet fotoğraf makinesi, 1 adet terazi ve bakır kablolar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli A.T. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karacayı köpeklerin elinden yaralı kurtardıKaracayı köpeklerin elinden yaralı kurtardı
Karaman’da 189 bin 902 seçmen oy kullanacakKaraman’da 189 bin 902 seçmen oy kullanacak
Eğribel’e tünel yapıldı, eski yol kayak pistine dönüştüEğribel’e tünel yapıldı, eski yol kayak pistine dönüştü
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 11 Mart Pazartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:45
Öğle
12:50
İkindi
16:10
Akşam
18:46
Yatsı
19:59
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları başladı! Bütçe dostu alışveriş sepeti hazırlamanın şimdi tam zamanı

Bahar Fırsatları başladı! Bütçe dostu alışveriş sepeti hazırlamanın şimdi tam zamanı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.