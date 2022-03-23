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Hırsızlardan bıkan ev sahibi kapı ve pencerelere duvar ördürdü

23.03.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da boş durumdaki 3 katlı satılık evin kombisi, kalorifer petekleri, su tesisatı ve pencere korkuluğu çalınınca şehir dışında yaşayan ev sahibi çareyi briketle duvar ördürmekte buldu

Bursa'da, sahibi tarafından satılığa çıkarılan 3 katlı müstakil evin ilk 2 katındaki kapı ve pencereleri, yaşanan hırsızlık olaylarına karşı önlem amacıyla briketle örülerek kapatıldı.

İstanbul'da yaşayan ve Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nden yatırım amacıyla ev alan Zehra Kaplanoğlu, yaptırdığı tadilatın ardından binayı satılığa çıkardı.

Bu süreçte birkaç kez gerçekleşen hırsızlık olayında, kombi, kalorifer petekleri, su tesisatı ve pencere korkuluğu gibi malzemeler çalındı.

Evin satışıyla ilgilenen emlakçı, durumu polise bildirerek bu durumun kayıt altına alınmasını sağladı.

Hırsızlık olayları devam edince ev sahibi önlem amacıyla ilk 2 katının pencerelerine ve kapısına briket ördürdü.

- Emlakçı evi görmek isteyenlere videosunu izletiyor

Mahalle Muhtarı Ahmet Gedik, AA muhabirine, hırsızların evin boş olduğunu fark edip bazı malzemeleri sökerek çaldığını söyledi.

Olayların birinde, eve giren hırsızların yakalanıp polis tarafından işlem yapıldığını aktaran Gedik, "Pencerelerdeki korkulukları da kesip çaldılar. Defalarca hırsız girince mülk sahibi de kendine göre bir önlem aldı. Trajikomik bir olay." dedi.

Emlakçı Mustafa Akkoyun ise ev sahibinin çaresiz kalarak duvar ördürdüğünü dile getirdi.

Bunun, caydırıcılık amaçlı yapıldığını anlatan Akkoyun, "Video çektik biz, evin içini görmek isteyenlere videoyu izletiyoruz. İlla görmek isterlerse de herhalde duvarı söküp tekrar kapatacağız." diye konuştu.

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