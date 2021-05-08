Hırsızlık için girilen evde yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddianamede, sanıkların "kasten öldürmek" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kepez ilçesinde Emek Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Şadiye Öztürk, 19 Ocak'ta komşuları tarafından evinde ölü bulunmuş, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside öldürüldüğü anlaşılmıştı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelileri N.K. ve S.D'yi gözaltına almıştı.



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