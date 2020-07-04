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Hırsızlık şüphelisi 4 şahıstan 3’ü tutuklandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.07.2020 19:28 | Son Güncelleme

Eskişehir’de hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 şahıstan 3’ü tutuklandı.Eskişehir’de Yenibağlar Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklandı.

Eskişehir’de hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 şahıstan 3’ü tutuklandı.
Eskişehir’de Yenibağlar Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklandı. Diğer 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan yoğun çalışmalar neticesinde 3 gün önce meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri yakalanarak adliyeye sevk edilmişti. Olaya karıştığı tespit edilen 4 şahıstan 3’ü tutuklanırken, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tepebasi
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
Sezgin Eczanesi
Odunpazari
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Tepebasi
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Odunpazari
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