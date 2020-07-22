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Hırsızlık şüphelisi bekçilere takıldı

AYDIN HABERLERİ  | 22.07.2020 02:34 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli çarşı ve mahalle bekçilerinin kontrolünde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kahramanlar Caddesi üzerinde devriye gezen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri saat 00.00’da şüphelendikleri bir kişiden kimlik istediler.

Hırsızlık şüphelisi bekçilere takıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli çarşı ve mahalle bekçilerinin kontrolünde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanlar Caddesi üzerinde devriye gezen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri saat 00.00’da şüphelendikleri bir kişiden kimlik istediler. Yapılan GBT sorgulamasında şüphelinin İ.A. olduğu, hırsızlık suçundan Söke İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheli görevli bekçiler tarafından adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi İ.A. yarın hakim karşısına çıkacak.

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Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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