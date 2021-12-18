YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Hırsızlık şüphelisinin evlerinde bisiklet ve motosikletler ele geçirildi

Hırsızlık şüphelisinin evlerinde bisiklet ve motosikletler ele geçirildi

18.12.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlık şüphelisinin evlerinde bisiklet ve motosikletler ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde motosiklet, elektrikli bisiklet ve bisiklet hırsızlığı ile diğer bazı suçların tespitine ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çok sayıda bisiklet hırsızlığı şüphelisi Ö.K'nin kullandığı iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Bu evlerde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 32 bisiklet, 8 elektrikli bisiklet, 4 motosiklet, farklı kişiler adına düzenlenmiş 6 kimlik belgesi ve 5 kredi kartı, 20 matkap, çok sayıda anahtar, tornavida, kesme makası, 3 tabanca, 3 av tüfeği, tabanca fişeği ile tüfek kartuşları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERApple'dan yeni zam! Fiyatlar ikiye katlandıApple'dan yeni zam! Fiyatlar ikiye katlandı
PARTNERAşk bitti! Sessiz sedasız ayrıldılarAşk bitti! Sessiz sedasız ayrıldılar
GÜNCELLEME - Eskişehir'de apartman görevlisince binada çıkarılan yangın söndürüldüGÜNCELLEME - Eskişehir'de apartman görevlisince binada çıkarılan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
polis

Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:07
Öğle
12:59
İkindi
15:22
Akşam
17:42
Yatsı
19:07

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Aktuna Eczanesi
Odunpazari
(17.12.2021 18:30 / 18.12.2021 10:00) Eczanesi
171220211830181220211000
Aktuna Eczanesi
Odunpazari
(17.12.2021 18:30 / 18.12.2021 10:00) Eczanesi
171220211830181220211000
Aktuna Eczanesi
Odunpazari
(17.12.2021 18:30 / 18.12.2021 10:00) Eczanesi
171220211830181220211000
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.