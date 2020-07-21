YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Hırsızlık şüphelisinin saklandığı ev cephaneliği aratmadı

Hırsızlık şüphelisinin saklandığı ev cephaneliği aratmadı

AYDIN HABERLERİ  | 21.07.2020 16:26 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde son bir ay içerisinde 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan bir kişi yakalandı.

Hırsızlık şüphelisinin saklandığı ev cephaneliği aratmadı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde son bir ay içerisinde 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan bir kişi yakalandı. Şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri cephaneliği aratmayan görüntülerle karşılaştı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 21 Haziran tarihinde Camiatik Mahallesi’nde meydana gelen evden hırsızlık-konut dokunulmazlığı ihlali, 28 Haziran tarihinde Türkmen Mahallesi’nde meydana gelen Motosiklet Hırsızlığı, 30 Haziran tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen İşyerinden Hırsızlık, 1 Temmuz tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen İş Yerinden Hırsızlık ve 4 Temmuz tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı ve titiz bir çalışma başlattı. Bu kapsamda olay yeri ve çevresinde bulunan tüm güvenlik kameraları ve güzergahlar üzerinde bulunan mobese kameralarının saatler süren incelenmesi sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin M.A.H. olduğu tespit edildi. 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi M.A.H.’yi yakalamak için çalışma başlatan asayiş ekipleri, zanlıyı Cumhuriyet Mahallesi’nde saklandığı evde yakaladı. Şüphelinin saklandığı evde arama yapan asayiş ekipleri cephaneliği aratmayan ve hırsızlık malı olabileceği değerlendirilen malzemelerle karşılaştı. Evde yapılan aramada, 1 adet markası kazınmış 7.65 mm silah, 2 adet kırma tabir edilen kısa tüfek, 2 adet uzun tüfek, 7 adet 9 mm 1 adet 7.65 çapında fişek, 11 adet av tüfeği fişeği, 2 adet başka araçlara ve şahıslara ait ruhsat belgesi, 2 adet başka şahıslara ait banka kartları, 9 adet matkap, el testeresi ve 1 adet bisiklet ele geçirildi.
Operasyonun ardından gözaltına alınan M.A.H., sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Kaplumbağalar Bağcılar Belediyesi’nin maskotu oldu

Kaplumbağalar Bağcılar Belediyesi’nin maskotu oldu

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Yabancı uyruklu adam yatağında ölü bulundu

Yabancı uyruklu adam yatağında ölü bulundu

İki mahalleyi birbirine bağlayan yolun yapımına başlandı

İki mahalleyi birbirine bağlayan yolun yapımına başlandı

Araç içinde sohbet ederken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 3 yaralı

Araç içinde sohbet ederken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 3 yaralı

Aydın Namaz Vakitleri 21 Temmuz Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:56
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:34
Yatsı
22:08

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Salı

Karataş Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.