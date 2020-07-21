Hırsızlık şüphelisinin saklandığı ev cephaneliği aratmadı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde son bir ay içerisinde 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan bir kişi yakalandı. Şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri cephaneliği aratmayan görüntülerle karşılaştı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Haziran tarihinde Camiatik Mahallesi’nde meydana gelen evden hırsızlık-konut dokunulmazlığı ihlali, 28 Haziran tarihinde Türkmen Mahallesi’nde meydana gelen Motosiklet Hırsızlığı, 30 Haziran tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen İşyerinden Hırsızlık, 1 Temmuz tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen İş Yerinden Hırsızlık ve 4 Temmuz tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı ve titiz bir çalışma başlattı. Bu kapsamda olay yeri ve çevresinde bulunan tüm güvenlik kameraları ve güzergahlar üzerinde bulunan mobese kameralarının saatler süren incelenmesi sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin M.A.H. olduğu tespit edildi. 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi M.A.H.’yi yakalamak için çalışma başlatan asayiş ekipleri, zanlıyı Cumhuriyet Mahallesi’nde saklandığı evde yakaladı. Şüphelinin saklandığı evde arama yapan asayiş ekipleri cephaneliği aratmayan ve hırsızlık malı olabileceği değerlendirilen malzemelerle karşılaştı. Evde yapılan aramada, 1 adet markası kazınmış 7.65 mm silah, 2 adet kırma tabir edilen kısa tüfek, 2 adet uzun tüfek, 7 adet 9 mm 1 adet 7.65 çapında fişek, 11 adet av tüfeği fişeği, 2 adet başka araçlara ve şahıslara ait ruhsat belgesi, 2 adet başka şahıslara ait banka kartları, 9 adet matkap, el testeresi ve 1 adet bisiklet ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan M.A.H., sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

