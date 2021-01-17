Hırsızlık zanlısını sigara izmariti yakalattı

Evde yapılan çalışma sırasında bulunan sigara izmariti ile parmak izi, kriminal incelemeye gönderildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramankazan ilçesi Güvenç Mahallesi'nde 21 Aralık 2020'de A.Ö'nün evinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Başkentte bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüphelinin kimliği, evde bıraktığı sigara izmariti üzerinde yapılan DNA eşleştirme çalışmasıyla belirlendi.

Plaka üzerinden yapılan çalışmada, aracın sahibi olan O.D'nin Gölbaşı ilçesinde Tulumtaş Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlendi.

Söz konusu adrese giden ve aracın park halinde olduğunu gören ekipler, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle eve baskın yaptı.

Evde yapılan arama sırasında balkondan kaçmaya çalışan O.D, C.D, H.A, B.D. ve O.A. yakalandı.

Evde ve araçta yapılan aramada, çok sayıda bakır kablo ve tel kesme makası ele geçirildi. Ayrıca evde "yasaklı ırk" olan "pitbull" cinsi bir köpek ve 16 güvercin bulundu.

Hayvanların çalıntı olabileceğini değerlendiren ekipler, güvercinlerin sahibinin A.A olduğunu belirleyerek hayvanları sahibine teslim etti.

Haklarında adli işlem başlatılan zanlılara, 5199 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefetten 10 bin 434 lira, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uymamaktan 17 bin 95 lira, olayda kullanılan aracın evrakının eksik olmasından dolayı 1518 lira olmak üzere 29 bin 47 lira idari para cezası uygulandı.

