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Hırvat basını yazdı! Vida Beşiktaş'tan ayrılacak iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.05.2020 09:16 | Son Güncelleme

Hırvat basını, 31 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda takımdan ayrılacağını iddia etti. Tecrübeli savunmacıyı Bilic'in istediği de dile getirildi.

Hırvat basını, Hırvatistan Milli Takımı için hazırlanan ‘Zamanın Kahramanları’ belgeselinde yer alan Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Vida’nın sözlerine yer verdi.

Beşiktaşlı oyuncunun futbola başladığında yaşadığı ekonomik sıkıntıları kendi ağzından anlattığı belgeselin haber kısmında ise, “Vida görünen o ki Beşiktaş’ta uzun süre kalmayacak. Çünkü onu Slaven Bilic istiyor” denildi.

Slaven Bilic, İngiliz ekibi West Bromwich’i çalıştırıyor. Vida’nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında bitiyor. 31 yaşındaki oyuncu yıllık 3 milyon Euro kazanıyor. Önümüzdeki sezon takım bütçesini 30 milyon euro seviyelerine indirmeye çalışan yönetim Hırvat yıldızın maaşını indirmek istiyor.

(AKŞAM)


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