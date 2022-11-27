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Hırvatistan Kanada'yı 4-1 mağlup etti! Hırvatistan geriden gelip kazandı

27.11.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, F Grubu ikinci maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen Hırvatistan, rakibini 4-1 mağlup ederek grupta liderlik koltuğuna oturdu. Bu sonucun ardından ilk maçında Belçika'ya 1-0 mağlup olan Kanada 2022 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. İşte detaylar...

Hırvatistan Kanada'yı 4-1 mağlup etti! Hırvatistan geriden gelip kazandı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ikinci maçlarla sürüyor. Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan karşılaşmada Uruguaylı hakem Andres Matonte düdük çaldı. Karşılaşma Hırvatistan'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

EN ERKEN GOL GELDİ!

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Karşılaşmada henüz dakikalar 2'yi gösterirken, Kanada 1-0 öne geçmeyi başardı. 2022 Dünya Kupası'nın en erken golü olmasının yanında Kanada'nın Dünya Kupası'nda attığı ilk gol olma özelliğini taşıyan vuruş Davies'in ayağından geldi.

ATIBA İLKİ YAŞADI!

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Kanada formasıyla Hırvatistan karşılaşmasında ilk 11'de mücadeleye başlayan Atiba, Kanada formasıyla 100'üncü kez sahaya çıkarken bu sayıya ulaşan ilk isim oldu.

GOL İPTAL EDİLDİ!

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Ceza sahası içinde topu kontrol eden Kramaric uzak köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ancak pozisyon noktalanınca Livaja için ofsayt bayrağı kalktı.

36'DA SKORA DENGE GELDİ

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Hırvatistan'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ters tarafa açılan topu çaprazdan Perisic derinlemesine bıraktı. Kale alanı solunda topla buluşan Kramaric topu filelerle buluşturdu ve skora denge getirdi.

GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİLER

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Yay üzerinde topu kontrol eden Livaja, ceza alanı ön çizgisinden sağ ayağıyla sol alt köşeye sert ve düzgün vurdu ve skoru 2-1'e getirdi.

KRAMARIC FARKI 2'YE ÇIKARDI

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Kale alanının sağında topu kontrol eden Kramaric, topu soluna çekip sol ayağının üst içiyle nefis bir vuruş yaptı ve skoru 3-1'e getirdi.

90+4'DE SKORU BELİRLEDİ!

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Karşılaşmanın uzatma dakikalarında baskısını sürdüren Hırvatistan'da Majer karşılaşmanın skorunu belirledi. Kaleciyle karşı karşıya düzgün bir vuruş yapan Majer skoru 4-1'e getirdi.

KANADA VEDA ETTİ!

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İlk maçında Belçika'ya 1-0 mağlup olan Kanada, bu karşılaşmadan da puansız ayrılırken Dünya Kupası'na veda etti. Hırvatistan ise 2 maç sonunda topladığı 4 puanla F Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu.

İLK 11'LER

HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Perisic, Kramaric

KANADA: Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Atiba Hutchinson, Eustaquio, Laryea, Davies, Buchanan, David, Larin

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