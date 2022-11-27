Hırvatistan Kanada'yı 4-1 mağlup etti! Hırvatistan geriden gelip kazandı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ikinci maçlarla sürüyor. Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan karşılaşmada Uruguaylı hakem Andres Matonte düdük çaldı. Karşılaşma Hırvatistan'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmada henüz dakikalar 2'yi gösterirken, Kanada 1-0 öne geçmeyi başardı. 2022 Dünya Kupası'nın en erken golü olmasının yanında Kanada'nın Dünya Kupası'nda attığı ilk gol olma özelliğini taşıyan vuruş Davies'in ayağından geldi.
Kanada formasıyla Hırvatistan karşılaşmasında ilk 11'de mücadeleye başlayan Atiba, Kanada formasıyla 100'üncü kez sahaya çıkarken bu sayıya ulaşan ilk isim oldu.
Ceza sahası içinde topu kontrol eden Kramaric uzak köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ancak pozisyon noktalanınca Livaja için ofsayt bayrağı kalktı.
Hırvatistan'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ters tarafa açılan topu çaprazdan Perisic derinlemesine bıraktı. Kale alanı solunda topla buluşan Kramaric topu filelerle buluşturdu ve skora denge getirdi.
Yay üzerinde topu kontrol eden Livaja, ceza alanı ön çizgisinden sağ ayağıyla sol alt köşeye sert ve düzgün vurdu ve skoru 2-1'e getirdi.
Kale alanının sağında topu kontrol eden Kramaric, topu soluna çekip sol ayağının üst içiyle nefis bir vuruş yaptı ve skoru 3-1'e getirdi.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında baskısını sürdüren Hırvatistan'da Majer karşılaşmanın skorunu belirledi. Kaleciyle karşı karşıya düzgün bir vuruş yapan Majer skoru 4-1'e getirdi.
İlk maçında Belçika'ya 1-0 mağlup olan Kanada, bu karşılaşmadan da puansız ayrılırken Dünya Kupası'na veda etti. Hırvatistan ise 2 maç sonunda topladığı 4 puanla F Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu.
HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Perisic, Kramaric
KANADA: Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Atiba Hutchinson, Eustaquio, Laryea, Davies, Buchanan, David, Larin