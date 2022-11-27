Hırvatistan Kanada'yı 4-1 mağlup etti! Hırvatistan geriden gelip kazandı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ikinci maçlarla sürüyor. Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan karşılaşmada Uruguaylı hakem Andres Matonte düdük çaldı. Karşılaşma Hırvatistan'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

EN ERKEN GOL GELDİ!

Karşılaşmada henüz dakikalar 2'yi gösterirken, Kanada 1-0 öne geçmeyi başardı. 2022 Dünya Kupası'nın en erken golü olmasının yanında Kanada'nın Dünya Kupası'nda attığı ilk gol olma özelliğini taşıyan vuruş Davies'in ayağından geldi.

ATIBA İLKİ YAŞADI!

Kanada formasıyla Hırvatistan karşılaşmasında ilk 11'de mücadeleye başlayan Atiba, Kanada formasıyla 100'üncü kez sahaya çıkarken bu sayıya ulaşan ilk isim oldu.

GOL İPTAL EDİLDİ!

Ceza sahası içinde topu kontrol eden Kramaric uzak köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ancak pozisyon noktalanınca Livaja için ofsayt bayrağı kalktı.

36'DA SKORA DENGE GELDİ

Hırvatistan'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ters tarafa açılan topu çaprazdan Perisic derinlemesine bıraktı. Kale alanı solunda topla buluşan Kramaric topu filelerle buluşturdu ve skora denge getirdi.

GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİLER

Yay üzerinde topu kontrol eden Livaja, ceza alanı ön çizgisinden sağ ayağıyla sol alt köşeye sert ve düzgün vurdu ve skoru 2-1'e getirdi.

KRAMARIC FARKI 2'YE ÇIKARDI

Kale alanının sağında topu kontrol eden Kramaric, topu soluna çekip sol ayağının üst içiyle nefis bir vuruş yaptı ve skoru 3-1'e getirdi.

90+4'DE SKORU BELİRLEDİ!

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında baskısını sürdüren Hırvatistan'da Majer karşılaşmanın skorunu belirledi. Kaleciyle karşı karşıya düzgün bir vuruş yapan Majer skoru 4-1'e getirdi.

KANADA VEDA ETTİ!

İlk maçında Belçika'ya 1-0 mağlup olan Kanada, bu karşılaşmadan da puansız ayrılırken Dünya Kupası'na veda etti. Hırvatistan ise 2 maç sonunda topladığı 4 puanla F Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu.

İLK 11'LER

HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Perisic, Kramaric

KANADA: Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Atiba Hutchinson, Eustaquio, Laryea, Davies, Buchanan, David, Larin



