Hırvatistan, Rusya'dan özür diledi ve Vukojevic'i kovdu

Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Rusya ile oynanan çeyrek final maçının ardından Vida ile Vukojevic'in paylaştığı görüntüde Ukrayna'yı öven ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle FIFA'nın disiplin soruşturması başlattığı anımsatıldı.

Açıklamada, Vukojevic'in teknik kadrodaki görevine son verildiği ve akreditasyonun iptal edildiği belirtilirken, "HNS, ekibimizin bir üyesinin bu davranışından dolayı Rusya kamuoyundan özür diliyor" ifadelerine yer verildi.

Vukojevic ve Vida'nın da açıklamalarından dolayı özür diledikleri ve siyasi bir amaçlarının olmadığını belirttikleri ifade edildi.

FIFA'dan dün yapılan açıklamada da Beşiktaş'ta forma giyen Vida ile eski futbolcu Vukojevic'in paylaşımı nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığı belirtilmişti.

Vida ile Vukojevic, Rusya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldikleri maçın ardından yaptıkları görüntülü paylaşımda, "Zafer Ukrayna'nın" sözlerini kullanmıştı.

Vida ise olayların büyümesinin ardından yaptığı açıklamada, "Siyasi bir durum yok. Görüntü şaka amaçlıydı. Ukrayna'da Dinamo Kiev forması giydiğim zamanlardan çok arkadaşım var. Başka da bir niyetim yoktu. Rusya halkını seviyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.



