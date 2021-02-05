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Hisarcık göç vermeye devam ediyor

05.02.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Hisarcık göç vermeye devam ediyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılan 2020 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sistemi Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, ilçe merkezi ve köylerinde nüfus düşmeye devam ediyor.Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sistemi Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, 2019 yılında 12 bin 69 olan ilçe merkezi ve köyleri toplam nüfusu 2020 yılında 297 kişi eksilerek 11 bin 772’ye düştü.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılan 2020 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sistemi Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, ilçe merkezi ve köylerinde nüfus düşmeye devam ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sistemi Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, 2019 yılında 12 bin 69 olan ilçe merkezi ve köyleri toplam nüfusu 2020 yılında 297 kişi eksilerek 11 bin 772’ye düştü. 2019 yılında 4 bin 926 olan ilçe merkezi nüfusu ise 112 kişi eksilerek 4 bin 814’e, 2019 yılında 7 bin 143 olan köylerin nüfusu 2020 yılında 185 kişi azalarak 6 bin 958’e geriledi. Bu arada ilçe merkezindeki 82. Yıl, Karşıyaka, Şehitler ve Yeşilhisar Mahallelerinde nüfus düşerken, sadece Cumhuriyet Mahallesinde 9, Yenidoğan Mahallesinde ise 32 kişi arttı.

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