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Hisarcık’ın tarım ve hayvancılık sorunları masaya yatırıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.03.2020 12:23 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yapılan toplantıda ilçenin tarım ve hayvancılık sorunları ele alındı.Kaymakam Buğra Karadağ Başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkan Fatih Çalışkan, Veteriner Hekim Ali Var, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Kılıç, İlçe Tarım Müdürü Zafer Şen, Ziraat Bankası Müdürü Cumhur Çiğdem, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan ve Ziraat Mühendisi Erkan Özer katıldı.Toplantıda Hisarcık’ın tarım ve hayvancılık konusunda artı ve eksileri konuşuldu.

Hisarcık’ın tarım ve hayvancılık sorunları masaya yatırıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yapılan toplantıda ilçenin tarım ve hayvancılık sorunları ele alındı.
Kaymakam Buğra Karadağ Başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkan Fatih Çalışkan, Veteriner Hekim Ali Var, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Kılıç, İlçe Tarım Müdürü Zafer Şen, Ziraat Bankası Müdürü Cumhur Çiğdem, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan ve Ziraat Mühendisi Erkan Özer katıldı.
Toplantıda Hisarcık’ın tarım ve hayvancılık konusunda artı ve eksileri konuşuldu. Ayrıca Zafer Kalkınma Ajansına sunulmak amacıyla üzerine çalışılan proje tamamlandı.

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