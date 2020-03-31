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Hisarcık’ta 4 öğretmen sağlıkçılar için 3D yazıcıda ’Yüz koruyucu siperlik’ üretti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 31.03.2020 11:38 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir Müdür Yardımcısı ve 3 öğretmen yeni tip Korona virüse Covid-19 karşı özveriyle görev yapan sağlık çalışanları için 3D yazıcıda ’Yüz koruyucu siperlik’ yaptılar.Şehitler Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer, ilçede görev yapan öğretmenlerden Sait Bütün, Adem Bozkurt ve Şerif Tokuş Korona virüse (Covid -19) karşı mücadelede İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personelinin “yüz koruyucu siperlik" ihtiyacını karşılamak amacıyla okulda ve evlerinde 3D yazıcılarla 30 yüz koruyucu siperlik ürettiler.Şehitler Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer, ilçede bulunan Aile Sağlık Merkezinin ihtiyacı olan yüz koruyucu siperliklerini yapmak amacıyla 3 öğretmen arkadaşıyla gurup halinde bir çalışma başlattıklarını söyledi.Sezer,” Temin ettiğimiz 3D yazıcılarda ilk etapta 30 sağlık çalışanımız için “yüz koruyucu siperlik” baskı yaptık.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir Müdür Yardımcısı ve 3 öğretmen yeni tip Korona virüse Covid-19 karşı özveriyle görev yapan sağlık çalışanları için 3D yazıcıda ’Yüz koruyucu siperlik’ yaptılar.
Şehitler Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer, ilçede görev yapan öğretmenlerden Sait Bütün, Adem Bozkurt ve Şerif Tokuş Korona virüse (Covid -19) karşı mücadelede İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personelinin “yüz koruyucu siperlik" ihtiyacını karşılamak amacıyla okulda ve evlerinde 3D yazıcılarla 30 yüz koruyucu siperlik ürettiler.
Şehitler Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer, ilçede bulunan Aile Sağlık Merkezinin ihtiyacı olan yüz koruyucu siperliklerini yapmak amacıyla 3 öğretmen arkadaşıyla gurup halinde bir çalışma başlattıklarını söyledi.
Sezer,” Temin ettiğimiz 3D yazıcılarda ilk etapta 30 sağlık çalışanımız için “yüz koruyucu siperlik” baskı yaptık. Sağlık çalışanlarımızın taleplerine göre de baskılarımızı devam ettireceğiz” dedi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, ” Devletimizin ve milletimizin içinde bulunduğu bu zor şartlarda çalışma arkadaşlarımızın sağlık çalışanlarımıza yönelik yaptığı bu anlamlı çalışmadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu zorlu şartlarda görevlerini ifa eden bizlerin sağlığı için canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Kaymakam Buğra Karadağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve öğretmenler ile birlikte İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek üretimi gerçekleştirilen yüz koruyucu siperlikleri Hastane Başhekimi Dr. Enes Yıldırım’a teslim etti.
Karadağ,“ Milli Eğitim camiamızın sizlere küçük hediyeleri var onları size takdim edeceğiz. Öğretmenlerimizin yaptığı bu yüz koruyucu siperlikler inşallah işinizi görür. İhtiyacınız çerçevesinde arkadaşlarımız üretime devam edecekler” dedi.
Başhekim Dr. Enes Yıldırım, öğretmenlere teşekkür etti.

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