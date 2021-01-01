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Hisarcık’ta belediye hoparlörlerinden yağmur duası

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.01.2021 15:09 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, belediye hoparlörlerinden yağmur ve afet duası yapıldı.Cuma namazı sonrası sokağa çıkma yasağı nedeniyle din görevlileri tarafından Belediye hoparlörlerinden yağmur yağması ve afetlerin son bulması için dua yapıldı.Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, 2020 yılında afetlerin, salgın hastalıkların, depremlerin ve kuraklık tehlikesinin baş gösterdiğini söyledi.Çalışkan, "Bu yeni yılda Rabbim ’in bizleri bu kötülüklerden, yanlışlıklardan, sıkıntılardan kurtarabilmesi ve yağmurların bereketlerin afetsiz bir şekilde yağması için sokağa çıkma yasağı nedeniyle Belediyemiz hoparlörlerinden yağmur ve duası afet duası yapıldı.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, belediye hoparlörlerinden yağmur ve afet duası yapıldı.
Cuma namazı sonrası sokağa çıkma yasağı nedeniyle din görevlileri tarafından Belediye hoparlörlerinden yağmur yağması ve afetlerin son bulması için dua yapıldı.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, 2020 yılında afetlerin, salgın hastalıkların, depremlerin ve kuraklık tehlikesinin baş gösterdiğini söyledi.
Çalışkan, "Bu yeni yılda Rabbim ’in bizleri bu kötülüklerden, yanlışlıklardan, sıkıntılardan kurtarabilmesi ve yağmurların bereketlerin afetsiz bir şekilde yağması için sokağa çıkma yasağı nedeniyle Belediyemiz hoparlörlerinden yağmur ve duası afet duası yapıldı. Allah afetsiz mevsimler versin, topraklarımızı bereketlendirsin, barajlarımızı doldursun“ dedi.

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