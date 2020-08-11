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Hisarcık’ta Korona denetimi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.08.2020 21:37 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosu ile Genel Denetimler gerçekleştirildi.İlçe genelinde salgının bulaşmasının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Ferdi Osman Çetinel, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları, polis, jandarma, Belediye Zabıtası, köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla ilçedeki konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, çay bahçesi, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, ticari taksiler, taksi durakları, park, piknik alanları ve bilumum yaşam alanlarında ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganıyla başlatılan denetimlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilirken, vatandaşların toplu olarak bir arada bulunmasına sebep olduğu için 16 Mart 2020 tarihi itibariyle faaliyetleri durdurulan taziye evlerine ilişkin vatandaşlar uyarıldı ve alınan önlemlere riayet edilip edilmediği denetlendi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosu ile Genel Denetimler gerçekleştirildi.
İlçe genelinde salgının bulaşmasının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Ferdi Osman Çetinel, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları, polis, jandarma, Belediye Zabıtası, köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla ilçedeki konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, çay bahçesi, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, ticari taksiler, taksi durakları, park, piknik alanları ve bilumum yaşam alanlarında ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganıyla başlatılan denetimlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilirken, vatandaşların toplu olarak bir arada bulunmasına sebep olduğu için 16 Mart 2020 tarihi itibariyle faaliyetleri durdurulan taziye evlerine ilişkin vatandaşlar uyarıldı ve alınan önlemlere riayet edilip edilmediği denetlendi.

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