Hissedilen sıcaklık 42 derece: Antalya’da nem bulutları kenti kapladı

Sıcak ve nemli havadan bunalanlar serinlemek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi. Bazıları denize girerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları sahilde vakit geçirdi. Konyaaltı Sahili’nden bakıldığında kentin üzerindeki yoğun nem bulutları dikkati çekti.

Beydağları’nın büyük bölümünün bulut ve pus tabakasının arkasında kaldığı görüldü. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre nem oranı öğle saatlerinde yüzde 70 ile 80’i buldu. Deniz suyu sıcaklığı ise 31,8 derece ölçüldü.

Kaynak: DHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır