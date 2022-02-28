Hitit Bilgisayar, halka arzını başarıyla tamamladı

İSTANBUL (AA) - Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ (Hitit) 23-25 Şubat'ta gerçekleştirdiği halka arzını, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara ve artan jeopolitik risklere rağmen başarı ile tamamladı.

Hitit'ten yapılan açıklamaya göre, halka arz için her bir nominal değerli nihai pay fiyatı 12,25 TL olarak belirlenirken ihraçta halka arz büyüklüğü 431 milyon TL olarak gerçekleşti. İhraç sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti.

Halka arz için ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam 36 kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilen şirket paylarının yüzde 40’ı yurt içi bireysel, yüzde 35’i yurt içi kurumsal, yüzde 25’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Hitit’in halka arz sonrası ortaklık yapısı, yüzde 22,81 Nur Gökman, yüzde 4,71 Dilek Ovacık, yüzde 4,34 Hakan Ünlü, yüzde 4,34 Özkan Dülger, yüzde 36,20 Pegasus Hava Taşımacılığı ve yüzde 27,60 halka açık şeklinde oldu.

- "Hitit’e güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hitit Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Nur Gökman, uluslararası piyasalarda istikrarsızlık yaratan gelişmelere rağmen yatırımcıların Hitit’e gösterdiği ilgiden son derece memnun olduklarını ifade etti.

Yatırımcılara teveccühlerinden dolayı teşekkür eden Gökman, şunları kaydetti:

"Hiç beklemediğimiz ve dünya için, komşularımız için üzücü gelişmelerin yaşandığı bir dönemde bize inandılar. Biz de Hitit olarak bu güveni boşa çıkarmamak için bütün gücümüzle çalışacağız. Türkiye’den bir teknoloji şirketi çıkarma hayali ile başladığımız yolculuğumuzda çok önemli bir aşamayı başarıyla tamamladık. Bundan sonra yatırımcılarımızdan da aldığımız güçle dünya sıralamasında yerimizi daha da sağlamlaştıracağız. Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bölümünü yeni ürün geliştirme ve yeni pazarlara açılmak için kullanacağız."

