Hitit Bilgisayar ikinci çeyrekte satış gelirlerini yüzde 18 artırdı

İSTANBUL (AA) - Havacılık teknolojileri firması Hitit Bilgisayar'ın (HTTBT) satış gelirleri, 2022 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 7,9 milyon dolar oldu.

Hitit açıklamasına göre, 2022’nin ikinci çeyreğinde yeni partner kazanımı açısından son beş yılın en iyi performansını sergileyen Hitit, salgın öncesi rakamlarını da geride bırakmış oldu.

Şirket, 2022 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 7,9 milyon dolara ulaştırdı. Hitit’in SaaS gelirlerinin temeli olan yolcu sayıları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 arttı. Bu artışta, yeni kazanılan partnerlerin yanı sıra, mevcut partnerlerin iş hacimlerindeki artış da etkili oldu. Buna paralel olarak şirketin FAVÖK marjı da yüzde 43’e ulaşarak, salgın öncesi dönem olan 2019’un ikinci çeyrek oranının yüzde 6 üzerinde gerçekleşti. Cirosunu yüzde 18, FAVÖK bazında karını yüzde 25 arttıran Hitit, 2022 ikinci çeyrek itibarıyla 5 kıtada 44 ülkede 60 hava yolu partnerine ulaştı.

- "Döviz kazanıp TL harcamanın avantajını kullandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hitit Mali İşler ve Satınalmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezer Özmutlu, özellikle yurt dışında büyüme stratejisi sonucunda gelirlerin yüzde 86 döviz, yüzde 14 TL bazında gerçekleştiğini belirterek, “Yurt dışı kaynaklı gelirlerimizin oranı yüzde 67, yurt içi gelirlerimizin oranı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti. Buna karşılık maliyetlerimizin yüzde 72’si TL cinsinden gerçekleşti. Böylece, döviz kazanıp TL harcama yapmanın avantajlarından da yararlanmış olduk. Mart 2022 tarihinde sonuçlanan halka arz sonrası ikinci çeyrek sonu itibarıyla nakit ve nakit benzerleri toplamı 24,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönem için banka kredileri ve finansal kiralama yükümlülükleri hariç nakit tutarı 21 milyon dolar seviyesinde oldu. Yılın ikinci çeyreği itibarıyla 2,6 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımı ve 1,3 milyon dolarlık lisans, donanım ve demirbaş yatırımı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Şirketin 2022 ikinci çeyrekteki gelişmeleri hakkında bilgi veren Hitit Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç da bu dönemde dünyadaki sektör lideri iki büyük rakipten yeni partner kazanıldığını kaydetti. Karaağaç, yapılan yatırımlarla ilgili de bilgi vererek, "Dünyanın önde gelen bulut altyapı sağlayıcıları ile Kavram Kanıtı (PoC) sürecindeki çalışmaları tamamlayarak son aşamaya getirdik. Yapay zeka ile makine öğrenmesi konusunda faaliyet gösteren Tazi Bilişim Teknolojileri ile anlaşma imzaladık. Tazi’nin kullanımı kolay ve hızlı aksiyon alınmasını sağlayan platformu ile teknolojik kapasitesi artacak olan Crane çözümleri, Hitit’in partner havayollarının operasyonel maliyetlerini azaltırken gelirlerini de artıracak.” değerlendirmesinde bulundu.

- "Yılsonu hedefi dolar bazında yüzde 32-37 bandında büyüme"

Bu dönemde yedi yeni iş birliği anlaşması imzaladıklarını kaydeden Karaağaç, şunları aktardı:

"Yolcu Hizmet Sistemleri (PSS) için Batı Avrupa’da ilk partner hava yolu anlaşmasını imzaladık. Latin Amerika’da ilk partner hava yolumuz uçuşlarına başladı. Yeni büyüme odaklarından acente dağıtım sistemi için de stratejik bir partner ile yeni bir anlaşma yaptık. Mevcut hava yollarından altısı ile sistem kurulumunu tamamladık. Önümüzdeki dönemde de büyüme stratejimiz doğrultusunda sürdürdüğümüz ürün ve hizmet üretimi ile satış ve pazarlama faaliyetlerimizin yanı sıra hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu çerçevede 2022 sonu itibarıyla dolar bazında ciroda yüzde 32-37 aralığında büyüme, FAVÖK’te yüzde 43-48 aralığında marj, yatırım/ciro oranında yüzde 30-35 aralığında büyüme öngörüyoruz. Partner sayımızda istikrarlı artışımızı da devam ettirmeyi planlıyoruz."

2022 ikinci çeyrek itibarıyla Hitit’in çalışan sayısının 321’e ulaştığını kaydeden Karaağaç, yakaladıkları başarılı çizgide en büyük payın, uzun süreli ve kıdemli bilişim çalışma arkadaşları olduğunu belirterek, "2021 yılı LinkedIn verilerine göre bilişim çalışanlarında ortalama kıdem süresi 2,7 yıl iken bu rakam Hitit çalışanlarında 4,7 yıl olarak tespit edildi. Sektör ortalamasının üzerinde çalışan kıdemi ve aidiyeti yüksek çalışan memnuniyeti deneyimli orta ve üst düzey yönetici kadrosu sayesinde, faaliyet alanımızda zor kazanılan uzmanlıklar ve kurumsal hafızanın korunmasını sağlıyoruz. Bu da sürdürülebilir başarıyı getiriyor." ifadelerini kullandı.

