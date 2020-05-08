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"Hitit diyarı"ndaki arkeoloji müzeleri Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor

ÇORUM HABERLERİ  | 08.05.2020 15:34 | Son Güncelleme

Çorum Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül: - "Salgından dolayı müzelerin kapalı olduğu dönemi fırsata çevirmiş olduk. Hem bakım, onarım yapıyoruz hem ileriye dönük projelerimizi planlıyoruz" - "Salgın tehlikesi geçtikten sonra tüm vatandaşlarımızı 8 bin yıllık yolculuğa çıkmak üzere Çorum'a bekliyoruz"

ÇORUM (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapalı bulunan Çorum'daki müzelerde, salgından sonraki dönem için altyapı ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığınca Avrupa Yılın Müzesi'ne aday gösterilen Çorum Müzesi'nde, tarihi milattan önce 6 binli yıllara dayanan eserler sergileniyor.

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititler başta olmak üzere birçok medeniyete ait tarihi eserin sergilendiği Çorum Müzesi, koronavirüs salgını nedeniyle 18 Mart'tan bu yana ziyaretçi ağırlayamıyor.

Dünya Müzeler Günü'nün ardından eski hareketli günlerine dönmesi planlanan Çorum, Boğazkale ve Alacahöyük müzeleri, 18 Mayıs'tan itibaren ziyarete hazır hale getirilecek.

Çorum Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzelerdeki altyapı ve tadilat çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Kentteki müzelerde geçmişte yoğun ziyaretçi trafiğinden dolayı bakım ve onarımın güçlükle yapılabildiğini belirten Şengül, "Dolayısıyla buralarda çalışma imkanımız çok kısıtlıydı. Salgından dolayı müzelerin kapalı olduğu dönemi fırsata çevirmiş olduk. Hem bakım onarım yapıyoruz hem ileriye dönük projelerimizi planlıyoruz. Aynı şekilde kütüphanelerdeki kitapları da yeniden elden geçiriyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, müze ve ören yerlerinin salgının seyrine göre Ramazan Bayramı'nda kontrollü şekilde açılacağı yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Şengül, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda turizm sezonuna hazır olabilmek, ziyaretçilerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek için başlattığımız bakım ve onarım projeleri hızla devam ediyor. Çorum Müzesi'nin iç duvarları yenilendi, çatısı aktarıldı, bahçe duvarları yeniden örülüyor. Alacahöyük Müzesi'nde yer döşemeleri yenileniyor. Boğazkale Müzesi'nin dış cephesi boyanıyor. Hattuşa Ören Yeri'nde de kafeteryanın büyütülmesi ve dinlenme bölümü inşası gibi çalışmalar yapıyoruz."

Şengül, Çorum'un arkeolojik açıdan Türkiye'nin önemli merkezleri arasında bulunduğuna işaret ederek, "Çorum Müzesi, bölgesinde özel bir müze. Kalkolitik çağdan, yani milattan önce 6 bin yılından günümüze kadar pek çok eser müzemizde sergilenmekte. Müzenin binası da ayrı bir öneme sahip. Salgın tehlikesi geçtikten sonra tüm vatandaşlarımızı 8 bin yıllık yolculuğa çıkmak üzere Çorum'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
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