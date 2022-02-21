Hitit, havacılık sektöründe yeni pazarlarda büyümeyi hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ (Hitit) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Nur Gökman, yeni yatırımlarla havacılık sektörüne ilave yenilikler getirerek ve tanınırlıklarını artırarak yeni pazarlarda daha da büyümeyi amaçladıklarını bildirdi.

Nur Gökman, şirketin halka arzına ilişkin düzenlenen çevrim içi toplantıda yaptığı konuşmada, halka arzdan elde edilecek gelirin Hitit'in büyümesi için kullanılacağını söyledi.

15 yıldır inovatif teknolojilerin havacılık ve seyahat işletmeleri için yeni fırsatlar sunduğu heyecan verici bir dönemde olunduğunu aktaran Gökman, "Biz de her yıl büyüyerek uluslararası hava yolu taşımacılığı gibi çok komplike ve yüksek regülasyonlara sahip bir alanda azimli yüzde 100 Türk mühendis ve uzmanlarının geliştirdiği başarılı modelleri dünyaya taşıdık. Şimdi halka arzla birlikte yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Amacımız, yeni yatırımlarla havacılık sektörüne ilave yenilikler getirerek ve tanınırlığımızı artırarak yeni pazarlarda yatırımcılarımızı da yanımıza alarak daha da büyümek. Yola çıkarken hayalimiz, Türkiye'den bir teknoloji şirketi çıkarmaktı. Bunu da havacılık teknolojileri alanında Hitit adını üst sıralara yazdırarak başardığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Hitit Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç da pandemiyle birlikte havacılık sektörünün son 2 yıldır zor bir süreç geçirmesine rağmen Hitit'in büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Uluslararası hava yollarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen çözümler üreterek sektörde küresel piyasalarda tek noktadan tüm hizmetleri verilebilen bir konseptin öncü şirketlerinden biri olduk." dedi.

Yükselen dijitalleşmenin hava yolu teknolojilerine uyarlanmasını sağladıklarını aktaran Karaağaç, şunları kaydetti:

"Yazılım ürünlerimizi daha yüksek teknolojilerle donatarak pandemi sonrası dönemde sektörün ihtiyacı olan uygun maliyetli dijital süreçleri havacılık endüstrisi oyuncularının hizmetine sunduk. Pandemi nedeniyle zor zamanlar geçiren havacılık ve seyahat sektörü oyuncularına yeni teknolojilerle süreçlerini dijitalleştirme imkanı sağladık. Bu sayede son 2 yılda 20'den fazla hava yolu şirketi Hitit teknolojilerini kullanmaya başladı. Brezilya'dan Meksika'ya, ABD'den Endonezya'ya ve Romanya'dan Pakistan'a pek çok ülke teknoloji götürdüğümüz ülkeler arasına katıldı. Bu emeklerimizin sonucu olarak pandemi sürecinde olduğumuz halde müşteri sayımız son 2 yılda yüzde 38, çözümlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı ise yüzde 41 arttı. Her yıl 70 milyonu aşkın yolcu, Hitit'in teknolojik çözümleri ile bir yerden bir yere seyahat ediyor."

- Halka arz fiyat aralığı 11,50-12,50 TL olarak belirlendi

Toplantıda verilen bilgiye göre, havacılık ve seyahat teknolojileri alanlarında Türkiye'nin teknoloji ihracatçılarından Hitit'in halka arzına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Paylarının yüzde 27,6'sının halka arzı için 23-24-25 Şubat'ta talep toplayacak olan şirketin halka arz fiyat aralığı, 11,50-12,50 TL olarak belirlendi.

Ağırlıklı sermaye artırımı, kısmen de ortak satış yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam 36 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret yöntemi ile halka arz edilecek Hitit paylarının yüzde 25'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal, yüzde 25'i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 27,6, halka arz büyüklüğünün 405-440 milyon TL arasında olması öngörülüyor.

Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından sonra 30 gün boyunca ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ aracılığıyla fiyat istikrarı sağlayıcı işlem yapılması planlanırken, şirket ve ortaklar; 180 gün boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama, hisse satmama, dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü de verdi.

Halka arz öncesi paylarının yüzde 31,50'si Nur Gökman, yüzde 6,50'si Dilek Ovacık, yüzde 6'sı Hakan Ünlü, yüzde 6'sı Özkan Dülger ve yüzde 50'si Pegasus Hava Taşımacılığı'na ait olan Hitit'in halka arz sonrası ortaklık yapısı, yüzde 22,81'i Nur Gökman, yüzde 4,71'i Dilek Ovacık, yüzde 4,34'ü Hakan Ünlü, yüzde 4,34'ü Özkan Dülger, yüzde 36,20'si Pegasus Hava Taşımacılığı ve yüzde 27,60'ı halka açık şeklinde olacak.

- Gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde ediyor

1994 yılında hava yolu şirketlerine yazılım ve teknolojik çözümler geliştirmek için Nur Gökman ve Dilek Ovacık tarafından kurulan Hitit, İstanbul merkezli olmasına rağmen global çapta hizmet veren bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor. Şirket, gelirlerinin yaklaşık yüzde 75'ini ihracattan, toplamda ise yaklaşık yüzde 84'ünü yabancı para cinsinden elde ediyor. Dolayısıyla şirket finansallarının fonksiyonel para birimi dolar üzerinden tutuluyor.

Hitit, 5 kıtadaki 38 ülkeden 48 hava yolu şirketine teknoloji ihraç ediyor ve yazılımları 290 havalimanında kullanılıyor. Ulusal ve uluslararası havacılık ve seyahat endüstrisine "Crane" markalı yazılım çözümleri üreten Hitit, bu ürünleri sürekli geliştirerek ve müşterilerine altyapı barındırma ve bakım hizmetleriyle birlikte sunuyor. Hitit ürünleri, paket halinde kullandıkça öde (hizmet olarak yazılım "SaaS") esasına dayalı hizmet olarak veriliyor. Ayrıca geliştirdiği yazılım çözümlerine ilişkin müşterilerine danışmanlık ve eğitim veren Hitit, satış sonrası destek ve bakım hizmetleri sağlıyor. Müşterileri, hava yolları, seyahat şirketleri ve acentaları olan Hitit, "Crane" markasıyla farklı ölçek ve servis sunan tüm hava yollarının ihtiyaçlarına tek çatı altında hizmet verebiliyor.

Son 3 yıldır "Türkiye'nin en büyük turizm yazılım ihracatçısı" seçilen Hitit, salgın döneminde de büyümesini sürdürerek havacılık teknolojileri ve yazılımlarının dünyadaki önde gelen şirketlerinden biri oldu. 2018 yılının tamamında 12,4 milyon dolar satış geliri elde eden şirket, 2019'da satış gelirlerini 16, 5 milyon dolara çıkardı. Salgının en ağır yaşandığı 2020'de şirketin satış gelirleri bir önceki yıla göre gerilese de 2018 yılının bir miktar üzerinde gerçekleşti ve 12,7 milyon dolara ulaştı. Şirketin 9 aylık bazdaki son iki yıl gelirleri ise 2020 yılında 9,7 milyon dolar, 2021 yılında 10,1 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı ise 2018'de yüzde 34,2, 2019'da yüzde 40,9, 2020'de ise yüzde 39,3 olarak gerçekleşti. 9 aylık verilere bakıldığında, 2020'de 37,2 olan FAVÖK marjı, 2021'in aynı döneminde yüzde 39,2 olarak gerçekleşti. Bugüne kadar kendi kaynakları ile büyüyen ve borçsuz yapıya sahip şirketin, 30 Eylül 2021 itibarıyla toplam borcu 122 bin dolar.

