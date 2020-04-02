Hitit Üniversitesi yerli yazılımla uzaktan eğitim modülü geliştirdi

Hitit Üniversitesi yeni Korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesi üzerine kendi imkanlarıyla uzaktan eğitim modülü geliştirdi.

Salgın nedeniyle birçok üniversite uzaktan eğitim yazılımlarını yada kullanım lisanslarını satın almak durumunda kalırken Hitit Üniversitesi ise Öğrenci İşleri ile Bilgi İşlem daireleri uzmanlarınca iki hafta gibi kısa sürede oldukça etkin bir uzaktan eğitim yazılımını akademisyen ve öğrencilerinin kullanımına sundu.

Hitit Üniversitesi böylelikle hem eğitim ve öğretimde aksamanın önüne geçerken hem de mevcut dijital altyapısı ve insan kaynaklarını etkin bir şekilde değerlendirerek üniversite adına önemli bir maliyet kaleminde tasarruf edilmiş oldu.

’Öğrenciler aşina oldukları bir platformda uzaktan eğitime devam ediyorlar’

Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklama da, “Öğrencilerimizin örgün eğitim boyunca kullanageldikleri Hitit Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (HUBİS) platformu üzerinden, 30 Mart 2020 tarihi itibarıyla kullanıma açılan uzaktan eğitim modülü üniversite dışı destek alınmaksızın, tamamen üniversitenin yazılım ekibi tarafından hazırlandı. Modül sayesinde, tüm dersler asenkron (eş-zamanlı olmayan) nitelikte sunulduğu gibi sınıf öğretimde gerekli olan çeşitli ders materyallerinin paylaşımı yapılabilmekte, öğrencilerin ders performanslarını arttırmak üzere ödev, sunum, alıştırma ve benzeri sınıf aktiviteleri gerçekleştirilebilmektedir. Aynı şekilde, üniversitenin bulut sistemi sayesinde öğretim elamanlarımızın video, görüntü ve ses dosyası paylaşımı da sorunsuz bir biçimde yapılabilmektedir. Kullanıcıların, uzaktan eğitimde önemli olan içerik yönetimi ve iletişim ihtiyaçlarını gidermek üzere interaktif iletişim imkanı sunan HUBİS Uzaktan Eğitim modülünde bu amaçla geliştirilmiş mesajlaşma platformunu bulunmaktadır. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı Ömer Çırak yönetiminde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Nafi Cesur Programcı İsmail Hakkı Üngan, Programcı Selman Gedik, Mühendis Onur Öztürk, Sistem Mühendisi Emre Ambarkütükoğlu ile Ağ ve Sistem Yöneticisi Yunus Kömürcü tarafından geliştirilen modül sayesinde, öğrenciler, derslerini rahatlıkla bulundukları yerden takip etmeye başladı” ifadelerine yer verildi.