Hitit'e uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - Havacılık teknoloji şirketi Hitit, uluslararası yayın kuruluşlarından KHM Medya tarafından 163 ülkeden okurların oylarıyla belirlenen Global 100 Ödülleri'nde iki ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil hava yolu ve seyahat yazılım çözümleri ile dünya genelinde 60'a yakın hava yolu ve seyahat sektörü şirketine hizmet veren Hitit, son olarak KMH Medya tarafından gerçekleştirilen Global 100 ödüllerinde, "Avrupa'da Yılın En İyi Yolcu Hizmet Sistem Sağlayıcısı" ve "Türkiye'de Yılın En İyi Havayolu ve Seyahat Bilişim Çözümleri Sağlayıcısı" ödüllerine layık görüldü.

Merkezi İngiltere'de olan KMH Medya tarafından 163 ülkedeki okurların oyları ve tescilli bir seçim süreci ile kazananların belirlendiği Global 100 Awards 2022'de iki ödül birden kazanan Hitit, kurulduğu günden bu yana yerli ve yabancı birçok ödüle layık görüldü.

"Doğu Avrupa'nın En İyi Havacılık Yazılım Firması", "Avrupa'nın Öncü Yolcu Hizmet Sistem Sağlayıcısı", "En İyi Hava Yolu Raporlama Sistemi, Yılın En Niş Teknoloji Firması", turizm alanında "Türkiye'nin En İyi Sektörel Yazılım Firması" gibi ödülleri kazanan şirket, yakın zamanda da BEETECH 2020 Teknoloji Ödülleri'nde "Büyük Ölçekli Firma" kategorisinde "AR-GE İhracat Birincisi" ve Bilişim 500 Ödülleri'nde de "Turizm Sektörü Yazılım Birincisi" oldu.

- "Prestijli ödüller bize muazzam bir motivasyon veriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hitit Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, yakın geçmişte birçok önemli ödüle layık görüldüklerini, Global 100 ödüllerinin de ekipleri için bir başka büyük takdir olduğunu belirtti.

Karaağaç, "Yenilikçi yazılımımız ve tek noktadan hizmet sağlayabilen ürün yelpazemiz hava yolu teknolojisinin her alanı için sektörel standartları iyileştirmenin yolunu açıyor. Çözümlerimiz sayesinde Avrupa ve diğer kıtalara yönelik büyümemizi sürdürüyoruz. Global 100 Awards gibi uluslararası ölçekli, prestijli ödüller bize muazzam bir motivasyon veriyor. Ayrıca, pandemi döneminin etkilerini atlatırken, ticari büyümemizi sürdürmemiz ve havayolu ve seyahat teknolojileri endüstrisindeki konumumuzu güçlendirmemiz için bizi daha da teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

