YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Hititler'in başkenti Hattuşa'nın binlerce yıllık kalıntıları "seyir terası"ndan izlenecek

Hititler'in başkenti Hattuşa'nın binlerce yıllık kalıntıları "seyir terası"ndan izlenecek

ÇORUM HABERLERİ  | 09.07.2020 17:03 | Son Güncelleme

Anadolu'da kurulan ilk medeniyet olarak bilinen Hititler'in, Çorum'un Boğazkale ilçesindeki başkenti Hattuşa, tepenin diğer yamacındaki Budaközü Vadisi'ne kurulan yürüyüş yolu ve seyir teraslarından izlenebilecek

ÇORUM (AA) - Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Budaközü Vadisi'nde oluşturulan yürüyüş yolu ve seyir terasları, yerli ve yabancı turistlerin, Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'nın binlerce yıllık kalıntılarını doğayla iç içe seyredebilmesine imkan sunacak.

Hattuşa, antik şehri çevreleyen 7 kilometrelik surları, anıtsal kapıları, 71 metre uzunluğundaki yer altı geçidi, Büyükkale'deki sarayı, bugüne kadar açığa çıkarılan 31 tapınağı, Aslanlı Kapı, Kral Kapı ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı ile zengin bir tarihi barındırıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Hattuşa Antik Kenti'nin daha çok ziyaretçi çekmesini sağlamak amacıyla hazırladığı "Budaközü Vadisi'nin Doğa Turizmine Kazandırılması Projesi", Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) hibe desteğiyle hayata geçirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında, Budaközü Vadisi'nde 4 kilometrelik yürüyüş yolu oluşturuldu. Vadiden geçen çay yatağı boyunca devam eden yürüyüş yolu üzerine 8 kameriye, 6 çelik halatlı ahşap köprü, 3 seyir terası, ahşap korkuluk ve merdivenlerle çocuk oyun grubu yerleştirildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ni görmeye gelen yerli ve yabancı turistler, ister ören yeri içinde gezerek, isterlerse de Budaközü Vadisi boyunca yürüyerek geçmişe yolculuk yapabilecek.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hattuşa Antik Kenti ile Yazılı Kaya Ören Yeri arasında kalan Budaközü Vadisi'ni ziyaret ederek, yürüyüş yolunu inceledi.

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül'den çalışmalarla ilgili bilgi alan Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hattuşa'da turistler için yeni bir alternatif geliştirildiğini söyledi.

"Macera vadisi" benzeri bir yürüyüş yolu oluşturulduğunu belirten Çiftçi, "Proje 755 bin liraya mal oldu. Bütçenin 550 bin lirası OKA'dan, kalan kısmı da İl Özel İdaresinden finanse edildi." dedi.

Turistlerin keyifle vakit geçirebileceği bir alan oluşturulduğuna dikkati çeken Çiftçi, aynı bölgeye dağcılar için tırmanma içerikli ikinci etap proje başlatılabileceğini sözlerine ekledi.

İncelemelere İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı da katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çift tatilde! Ünlü çift tatilde!
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Diyetisyen Nazlı: "Uyku düzenimizi oturtmamız gerekiyor"

Diyetisyen Nazlı: "Uyku düzenimizi oturtmamız gerekiyor"

Çorum Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:16
Sabah
05:11
Öğle
12:50
İkindi
16:48
Akşam
20:20
Yatsı
22:06

Çorum Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Başak Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Demet Ecz. Eczanesi
Osmancik
Kiraz Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerine ödül

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerine ödül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.