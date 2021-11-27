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Hız motosikletiyle çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı

27.11.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hız motosikletiyle çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı

Karaman'da otomobille çarpışan hız motosikletinin sürücüsü ağır yaralandı.

Furkan Bulut (23) yönetimindeki 01 AFP 010 plakalı hız motosikleti, Alacasuluk Mahallesi 100. yıl bulvarında sürücüsü öğrenilemeyen 70 AY 747 plakalı otomobille çarpıştı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçtı.

Polis ekipleri otomobil sürücünü yakalamak için çalışma başlatırken, araç içindeki alkol şişeleri dikkati çekti.

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