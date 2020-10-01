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Hizan Kaymakamı Yelek, güvenlik korucularını ziyaret etti

BİTLİS HABERLERİ  | 01.10.2020 20:42 | Son Güncelleme

Bitlis Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Panor Dağı Korucu Üs Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar ile birlikte Panor Dağı Korucu Üs Bölgesi’nde incelemelerde bulunan Kaymakamımız Muhammed İkbal Yelek, bölgedeki mevzileri de gezerek nöbet tutan güvenlik korucularıyla bir süre sohbet etti.

Bitlis Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Panor Dağı Korucu Üs Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.
İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar ile birlikte Panor Dağı Korucu Üs Bölgesi’nde incelemelerde bulunan Kaymakamımız Muhammed İkbal Yelek, bölgedeki mevzileri de gezerek nöbet tutan güvenlik korucularıyla bir süre sohbet etti. Kaymakam Yelek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar’dan güvenlik korucularının faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Kaymakam Yelek, gece ve gündüz olmak üzere tüm iklim koşullarında görev yapan güvenlik korucularına teşekkür ederek, "Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzuru için gece - gündüz demeden, zor şartlarda dahi büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev icra eden güvenlik güçlerinin, vatandaşlarımızın güvenliklerinin teminatı olduğunu gördük" dedi.

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Akşam
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Merkez
Emre Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Yeni Eczanesi
Hizan
Altındal Eczanesi
Tatvan
Ulusoy Eczanesi
Tatvan
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