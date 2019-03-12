Kuş gibi hafiflemek istiyorsanız saklı kalmış bu zayıflama yöntemlerine ihtiyacınız var!

Hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacak 6 ipucu

Bir hafta boyunca ne yediğinizi yazın Araştırmalar, yiyecek günlükleri tutan insanların tutmayanlara göre yüzde 15 daha az yemek yediğini ortaya çıkardı. Yediklerinizi kaydetmek, kilo vermeniz için son derece etkili bir yol sevgili okur. Gün içinde neler yediğinizi görmek, sizi bir sonraki öğüne psikolojik olarak hazırlar.

Suya odaklanın İlla aromalı bir şeyler içmek istiyorsanız bunun için kahvaltıda taze sıkılmış portakal suyundan faydalanın, ancak 1 bardak ile sınırlı kalmayı bilmelisiniz. Günün geri kalanında bolca su tüketmeye özen gösterin. Düzenli olarak içilen su, açlık hissini bastıracaktır ve kalori alımınızı azaltacaktır.

Üç lokma daha az yiyin Her öğünde 3 lokma daha az yemek yemeye özen gösterin. 3 lokma az dursa da aslında bu kalori oranını yıl ile çarptığımızda bolca kalori kazancı etmiş olacaksınız. Böylelikle çoğu insanın yılda aldığı 2,3 kilo size yanaşmayacak bile!

Acıktığınızda muz, elma veya nane kokusu alın Chicago’daki Koku, Tat Tedavi ve Araştırma Vakfı’nın nörolojik direktörü MD’den Alan R. Hirsch bu yöntemi 3 bin gönüllüyle denedi. Araştırmaya katılanlar her bir acıkmada bu ürünlerden birini kokladı ve katılımcılar, beslenmelerine de dikkat ederek yılda yaklaşık 10 kilogram kaybettiler.

Akşam yemeğinizi mavi tabaklarda servis edin Mavi renk, iştah kesici işlev görür. Öyleyse mavi tabaklarda yemeğinizi servis edebilir, masanıza mavi masa örtüsü serebilirsiniz. Buna karşılık yemek alanlarınızda kırmızı, sarı ve turuncudan kaçının. Araştırmalar bu renklerin yemek yemeye teşvik ettiklerini söylüyor.