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Hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacak 6 ipucu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

Sadece birkaç kilo fazlanız varsa, bu ipuçları sayesinde onlardan çok hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. İşte kilo verme konusunda en etkili 6 ipucu!

Kuş gibi hafiflemek istiyorsanız saklı kalmış bu zayıflama yöntemlerine ihtiyacınız var!

Hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacak 6 ipucu

Bir hafta boyunca ne yediğinizi yazın

Bir hafta boyunca ne yediğinizi yazın
Araştırmalar, yiyecek günlükleri tutan insanların tutmayanlara göre yüzde 15 daha az yemek yediğini ortaya çıkardı. Yediklerinizi kaydetmek, kilo vermeniz için son derece etkili bir yol sevgili okur. Gün içinde neler yediğinizi görmek, sizi bir sonraki öğüne psikolojik olarak hazırlar.

Suya odaklanın

Suya odaklanın
İlla aromalı bir şeyler içmek istiyorsanız bunun için kahvaltıda taze sıkılmış portakal suyundan faydalanın, ancak 1 bardak ile sınırlı kalmayı bilmelisiniz. Günün geri kalanında bolca su tüketmeye özen gösterin. Düzenli olarak içilen su, açlık hissini bastıracaktır ve kalori alımınızı azaltacaktır.

Üç lokma daha az yiyin

Üç lokma daha az yiyin
Her öğünde 3 lokma daha az yemek yemeye özen gösterin. 3 lokma az dursa da aslında bu kalori oranını yıl ile çarptığımızda bolca kalori kazancı etmiş olacaksınız. Böylelikle çoğu insanın yılda aldığı 2,3 kilo size yanaşmayacak bile!

Acıktığınızda muz, elma veya nane kokusu alın

Acıktığınızda muz, elma veya nane kokusu alın
Chicago’daki Koku, Tat Tedavi ve Araştırma Vakfı’nın nörolojik direktörü MD’den Alan R. Hirsch bu yöntemi 3 bin gönüllüyle denedi. Araştırmaya katılanlar her bir acıkmada bu ürünlerden birini kokladı ve katılımcılar, beslenmelerine de dikkat ederek yılda yaklaşık 10 kilogram kaybettiler.

Akşam yemeğinizi mavi tabaklarda servis edin

Akşam yemeğinizi mavi tabaklarda servis edin
Mavi renk, iştah kesici işlev görür. Öyleyse mavi tabaklarda yemeğinizi servis edebilir, masanıza mavi masa örtüsü serebilirsiniz. Buna karşılık yemek alanlarınızda kırmızı, sarı ve turuncudan kaçının. Araştırmalar bu renklerin yemek yemeye teşvik ettiklerini söylüyor.

En az 2 saatte bir 5 dakika yürüyün

En az 2 saatte bir 5 dakika yürüyün
Bütün gün masa başında mı kaldın? Her iki saatte bir beş dakikalık bir tempolu yürüyüş, günün sonunda 20 dakikalık ekstra bir yürüyüşe katlanacaktır. Böylelikle günlük hareketinizin bir kısmını daha ofisteyken gerçekleştirmiş olacaksınız.
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