Hızlı kilo verdiren yağ yakıcı içecek tarifi... Her evde var!

Metabolizmanın yavaş çalışması kilo vermeyi zorlaştırarak belli bölgelerde yağ birikimine sebep oluyor. Ama doğru beslenme ve egzersiz ile vücudunuzda bulunan bu yağlardan kurtulmanız mümkün. Tam da yaz mevsimine yaklaşırken hem yağ yakan hem de ferahlatan bu içecekler metabolizma hızınızı arttırarak yağ yakımını kolaylaştıracak. İşte 5 dakikada hazırlanan ve sizi fit görünüme kavuşturacak sağlıklı içecekler…

METABOLİZMANIZIN DOSTU: MAYDANOZ

Kilo verme söz konusu olduğunda aklımıza ilk gelecek besinlerden biri şüphesiz maydanoz olur. Maydanozun idrar sökücü ve şişkinliği alma özellikleri, yağ yakmanıza ve vücudunuzdaki toksinleri atmanıza yardımcı olur.

MALZEMELER

Yarım demet maydanoz

2 yemek kaşığı limon suyu

½ su bardağı su

HAZIRLANIŞI

Maydanozu sapları ve su ile birlikte blenderda sıvı hale gelene kadar karıştırın.

Besin değerini kaybetmemesi için yapıldığı anda içmeniz tavsiye edilir.

Karışımı sabah kahvaltısından 15-20 dakika önce tüketin ve 15 gün devam ettikten sonra 3-5 gün ara verin.

Tansiyon hastalığınız bulunuyorsa bu kürü kullanmamalısınız.