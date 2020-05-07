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Hızlı kilo verdiren yağ yakıcı içecek tarifi... Her evde var!

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Ülkemizdeki zengin yemek kültürü, hazır yiyecek tüketimi derken bel bölgesinde balkonlar, kalça bölgesinde basenler ile nasıl başa çıkacağımızı düşünüp duruyoruz. Bunları yok etmek için her zaman spor yapmak yeterli olmuyor. Birkaç malzeme ile uyurken bile yağ yakmanıza yardımcı olacak birbirinden lezzetli içecekler hazırlayabilirsiniz.

Hızlı kilo verdiren yağ yakıcı içecek tarifi... Her evde var!

Metabolizmanın yavaş çalışması kilo vermeyi zorlaştırarak belli bölgelerde yağ birikimine sebep oluyor. Ama doğru beslenme ve egzersiz ile vücudunuzda bulunan bu yağlardan kurtulmanız mümkün. Tam da yaz mevsimine yaklaşırken hem yağ yakan hem de ferahlatan bu içecekler metabolizma hızınızı arttırarak yağ yakımını kolaylaştıracak. İşte 5 dakikada hazırlanan ve sizi fit görünüme kavuşturacak sağlıklı içecekler…

METABOLİZMANIZIN DOSTU: MAYDANOZ

Kilo verme söz konusu olduğunda aklımıza ilk gelecek besinlerden biri şüphesiz maydanoz olur. Maydanozun idrar sökücü ve şişkinliği alma özellikleri, yağ yakmanıza ve vücudunuzdaki toksinleri atmanıza yardımcı olur.

MALZEMELER
Yarım demet maydanoz
2 yemek kaşığı limon suyu
½ su bardağı su

HAZIRLANIŞI
Maydanozu sapları ve su ile birlikte blenderda sıvı hale gelene kadar karıştırın.
Besin değerini kaybetmemesi için yapıldığı anda içmeniz tavsiye edilir.
Karışımı sabah kahvaltısından 15-20 dakika önce tüketin ve 15 gün devam ettikten sonra 3-5 gün ara verin.
Tansiyon hastalığınız bulunuyorsa bu kürü kullanmamalısınız.

MİS GİBİ TARÇIN VE ELMA SUYU

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Vücudumuzda; toksinlerin birikmesi sonucu sebepsiz baş ağrıları, yorgunluk, kaliteli uyku uyuyamama gibi sorunlar görülür. Besleyici ve serinletici bir içecek olan elmalı tarçınlı su, tatlı rüyalar görmenize sebep olacak. Bu içeceğin en güzel yanlarından biri de malzemeleri yeniden kullanabiliyor olmanız.

MALZEMELER
1 adet elma
3 adet çubuk tarçın
1 bardak su

HAZIRLANIŞI

1 bardak suyun içerisine dilimlediğiniz elma kabukların ve çubuk tarçını ekleyin.
15 dakika boyunca bekletin ve yemeklerden 1 saat önce aç karnınıza tüketin.
İçeceğiniz hazır! Gün boyunca tüketebilirsiniz.

CHİA VE LİMON BULUŞMASI

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Chia tohumunu limon ile birleştirerek oluşan karışımın, yağ yakıcı özelliği ve tokluk veren hissini iki katına çıkarabilirsiniz.

MALZEMELER
1-2 adet limon
1 yemek kaşığı chia tohumu
1 yemek kaşığı bal
1.5 su bardağı su

HAZIRLANIŞI
Chia tohumunu 1 saat boyunca suda bekletin.
Chia tohumu jel kıvamını aldıktan sonra tüm malzemeleri ekleyerek blenderda iyice çekin.
İşte metabolizmanızı hızlandıracak yağ yakıcı içeceğiniz hazır.
Bu lezzetli içeceği her gün sabahları tüketerek etkili bir şekilde kilo verebilirsiniz.

ZENCEFİL İLE YAĞLARDAN KURTULUN

Biraz acımsı bir tadı olsa da, karın bölgesinde biriken yağlarınızın tümünden zencefilin bu güçlü özelliğinden yararlanarak kurtulabilirsiniz. Kaynar suya yarım çay kaşığı zencefili koyduktan sonra 5 dakika demlenmesini bekleyin ve ondan sonra tüketin. Bu çay aynı zamanda stresinizi azaltarak daha rahat uykuya dalmanıza yardımcı olur.


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