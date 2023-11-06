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Hızlı ve Öfkeli 7 konusu nedir, oyuncuları kimdir? Hızlı ve Öfkeli 7 filmi nerede ve ne zaman çekildi?

06.11.2023 19:57 | Son Güncelleme:
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Hızlı ve Öfkeli konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. Dünyaca ünlü aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli'nin yedinci filmi bu akşam TV ekranlarında yayınlanacak. Filmin yönetmen koltuğunda James Wan otururken yazarlığını Chris Morgan üstlenmektedir. Peki, Hızlı ve Öfkeli 7 konusu nedir, oyuncuları kimdir? Hızlı ve Öfkeli 7 filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Hızlı ve Öfkeli filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Filmin yıldızları arasında ise Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Kurt Russell ve Jason Statham yer almaktadır. İşte Hızlı ve Öfkeli filmi hakkında detaylı bilgiler...

HIZLI VE ÖFKELİ 7 KONUSU

Owen Shaw ve ekibinin yenilmesinden sonra, Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O'Conner ve geri kalan ekip artık sahip olmak istedikleri normal hayata ve Amerika'ya geri dönebileceklerdir, fakat Owen'ın büyük kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham), Dominic'i takip eder. Nedeni ise kardeşini yaraladıkları için intikam almaktır. Bu yüzden ekip tekrar tehlikeye girecektir. Ekip Han'ın ölümünü öğrendikten sonra, Deckard onları ilk bulmadan önce kendilerinden birini öldüren adamı bulmak için yola koyulurlar.

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HIZLI VE ÖFKELİ 7 OYUNCULARI

Paul Walker (Brian O'Conner)
Vin Diesel (Dominic Toretto)
Dwayne Johnson (Luke Hobbs)
Michelle Rodriguez (Letty Ortiz)
Jordana Brewster (Mia Toretto)
Tyrese Gibson (Roman Pearce)
Ludacris (Tej Parker)
Lucas Black (Sean Boswell)
Jason Statham (Deckard Shaw)
Nathalie Emmanuel (Ramsey)
Djimon Hounsou (Mose Jakande)
Tony Jaa (Kiet)
Ali Fazal (Safar)
Elsa Pataky (Elena Neves)

HIZLI VE ÖFKELİ 7 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

30 Kasım 2013'te, Şükran günü tatili için film çekimlerine bir süre ara verildiği sıra Brian O'Conner karakterini canlandıran Paul Walker bir araba kazasında yaşamını yitirdi. Bir gün sonra, Universal, film çalışmalarının bir süreliğine gecikeceğini açıkladı. 4 Aralık 2013'te, Universal Pictures, yapımın sonraki duyuruya kadar beklemede olacağını duyurdu. Yönetmen James Wan filmin iptal edilmediğini onayladı.22 Aralık 2013'te, Diesel Facebook sayfasında filmin çıkış tarihinin 10 Nisan 2015 tarihinde olacağını onayladı. 27 Şubat 2014'te, bir Hollywood Muhabiri 1 Nisan'da filmin geri kalan kısımların çekileceğini, oyuncuların ve ekibin çekimler için Atlanta'ya gittiklerini rapor etti.

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