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Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw konusu nedir, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw ne zaman ve nerede çekildi?

26.05.2023 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken film bu akşam televizyon izleyicilerine seyir keyfi yaşatacak. Filmin yönetmenliğini David Leitch yapmıştır. Peki, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw konusu nedir, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw ne zaman ve nerede çekildi?

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw konusu nedir, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw ne zaman ve nerede çekildi?

Hızlı ve Öfkeli filmi vizyona çıkmasının ardından zaman zaman televizyon ekranlarında yayımlanıyor. Chris Morgan'ın senaryosunu yazdığı Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin yönetmenliğini David Leitch üstlenmiştir. Peki Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kimlerdir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu şu şekildedir:

Amerika'nın sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı Deckard Shaw, yıllar boyu birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte hareket etmek zorundadır.

İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton, insanlığın değişmesine neden olabilecek olan biyolojik virüsü ele geçirir.

Dünyayı tehlikeye sokan Brixton'ı yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile kanunları hiçe sayan Shaw'un güçlerini birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı yoktur.

hızlı ve öfkeli

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin oyuncuları:

Dwayne Johnson - Luke Hobbs
Jason Statham - Deckard Shaw
Idris Elba - Brixton Lore
Vanessa Kirby - Hattie Shaw
Eiza González - Margarita
Helen Mirren - Magdalene Shaw
Roman Reigns - Mateo Hobbs

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

2019 yapımı Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi aksiyon, komedi ve macera türündedir.

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