Börek ustalarının sırrı ortaya çıktı! Hem hızlı hem de pratik börek tarifleri için...

Evde mis gibi kokan lezzetli börekler hazırlamak için her zaman bol vakte ve fırına ihtiyacınız yok! Sizi pratik ve bir o kadar lezzetli tava börekleri ile tanıştıralım. İşte lezzetiyle gönüllere taht kuracak tava böreği tarifleri...

BOL PEYNİRLİ TAVA BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

4 yufka

1 su bardağı süt

2 yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı rende beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

2 su bardağı rende kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI

Bir adet yufkayı kenarları tavadan taşacak şekilde yerleştirin ve tavayı kısık ateşteki ocağa koyun.

Süt, sıvı yağ, yumurta ve tuzu karıştırın.

3 adet yufkayı parçalara ayırarak yumurtalı karışıma batırın.

Parçalara ayırdığınız yufkaları tavanın üzerinde duran yufkanın üzerine yayın.

Üzerine kıyılmış maydanoz, rendelenmiş beyaz peynir ve kaşar peynirini ekleyin. Bu işlemi iki kat daha tekrarlayın.

Kenarları taşan yufkaları içe doğru katlayın. Bu sırada kuru yufkaların üzerine yumurtalı karışımdan sürün.

Böreği tamamen katlayın ve tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte her bir tarafını 15 dakika kadar pişirin.

KIRPIK TAVA BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

1 yufka

2 yumurta

Yarım su bardağı süt

150 gram lor peyniri

3-4 dal maydanoz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Derin bir kapta yumurtaları, peyniri, sütü ve kıyılmış maydanozu karıştırın.

Yufkayı rulo olarak katlayın ve ince ince keserek karışıma ekleyip karıştırın.

Bir tavaya biraz zeytinyağı ekleyin. Karışımı tavaya yayın ve kızarana kadar pişirin.

Diğer tarafını çevirerek o yüzü de kızartın.

TAVADA YALANCI SU BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

3 yufka

1 kase peynir

SOSU İÇİN

Yarım su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı yoğurt

PİŞİRMEK İÇİN

1 yemek kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI