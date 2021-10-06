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Börek ustalarının sırrı ortaya çıktı! Hem hızlı hem de pratik börek tarifleri için...

05.10.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Börek kuşkusuz ki hiç kimsenin hayır diyemeyeceği lezzetlerin başında geliyor. Türk mutfağında çokça çeşidi bulunan börek kahvaltıda, çay saatinde hatta akşam yemeklerinde sofraları zenginleştiriyor. Güzel bir börek yapmak için genellikle çok zaman ayırmak gerekiyor. Neyse ki lezzetli bir börek yapmanın daha basit yolları da var!

Börek ustalarının sırrı ortaya çıktı! Hem hızlı hem de pratik börek tarifleri için...

Evde mis gibi kokan lezzetli börekler hazırlamak için her zaman bol vakte ve fırına ihtiyacınız yok! Sizi pratik ve bir o kadar lezzetli tava börekleri ile tanıştıralım. İşte lezzetiyle gönüllere taht kuracak tava böreği tarifleri...

BOL PEYNİRLİ TAVA BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 yufka

  • 1 su bardağı süt

  • 2 yumurta

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 su bardağı rende beyaz peynir

  • Yarım demet maydanoz

  • 2 su bardağı rende kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI

  • Bir adet yufkayı kenarları tavadan taşacak şekilde yerleştirin ve tavayı kısık ateşteki ocağa koyun.

  • Süt, sıvı yağ, yumurta ve tuzu karıştırın.

  • 3 adet yufkayı parçalara ayırarak yumurtalı karışıma batırın.

  • Parçalara ayırdığınız yufkaları tavanın üzerinde duran yufkanın üzerine yayın.

  • Üzerine kıyılmış maydanoz, rendelenmiş beyaz peynir ve kaşar peynirini ekleyin. Bu işlemi iki kat daha tekrarlayın.

  • Kenarları taşan yufkaları içe doğru katlayın. Bu sırada kuru yufkaların üzerine yumurtalı karışımdan sürün.

  • Böreği tamamen katlayın ve tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte her bir tarafını 15 dakika kadar pişirin.

KIRPIK TAVA BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 yufka

  • 2 yumurta

  • Yarım su bardağı süt

  • 150 gram lor peyniri

  • 3-4 dal maydanoz

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir kapta yumurtaları, peyniri, sütü ve kıyılmış maydanozu karıştırın.

  • Yufkayı rulo olarak katlayın ve ince ince keserek karışıma ekleyip karıştırın.

  • Bir tavaya biraz zeytinyağı ekleyin. Karışımı tavaya yayın ve kızarana kadar pişirin.

  • Diğer tarafını çevirerek o yüzü de kızartın.

TAVADA YALANCI SU BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 yufka

  • 1 kase peynir

SOSU İÇİN

  • Yarım su bardağı süt

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

PİŞİRMEK İÇİN

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI

  • Sos malzemelerini çırpın.

  • Tavayı tereyağıyla yağlayın. İlk yufkayı kenarları dışarıya sarkacak şekilde tavaya serin.

  • Diğer yufkaları 6 eşit parçaya bölün ve sosa bulayın.

  • Aralarına peynir koyarak tavaya yerleştirin.

  • Taşan yufkaları diğer yufkaların üzerine kapatın.

  • Kalan sosu üzerine dökerek tavayı ocağa koyun.

  • Tavanın kapağını kapatarak 10 dakika pişirin.

  • Bir tarafı pişince böreği ters çevirerek pişirin.
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