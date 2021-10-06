Börek ustalarının sırrı ortaya çıktı! Hem hızlı hem de pratik börek tarifleri için...

Evde mis gibi kokan lezzetli börekler hazırlamak için her zaman bol vakte ve fırına ihtiyacınız yok! Sizi pratik ve bir o kadar lezzetli tava börekleri ile tanıştıralım. İşte lezzetiyle gönüllere taht kuracak tava böreği tarifleri...
MALZEMELER
4 yufka
1 su bardağı süt
2 yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
2 su bardağı rende beyaz peynir
Yarım demet maydanoz
HAZIRLANIŞI
Bir adet yufkayı kenarları tavadan taşacak şekilde yerleştirin ve tavayı kısık ateşteki ocağa koyun.
Süt, sıvı yağ, yumurta ve tuzu karıştırın.
3 adet yufkayı parçalara ayırarak yumurtalı karışıma batırın.
Parçalara ayırdığınız yufkaları tavanın üzerinde duran yufkanın üzerine yayın.
Üzerine kıyılmış maydanoz, rendelenmiş beyaz peynir ve kaşar peynirini ekleyin. Bu işlemi iki kat daha tekrarlayın.
Kenarları taşan yufkaları içe doğru katlayın. Bu sırada kuru yufkaların üzerine yumurtalı karışımdan sürün.
MALZEMELER
1 yufka
2 yumurta
Yarım su bardağı süt
150 gram lor peyniri
3-4 dal maydanoz
HAZIRLANIŞI
Derin bir kapta yumurtaları, peyniri, sütü ve kıyılmış maydanozu karıştırın.
Yufkayı rulo olarak katlayın ve ince ince keserek karışıma ekleyip karıştırın.
Bir tavaya biraz zeytinyağı ekleyin. Karışımı tavaya yayın ve kızarana kadar pişirin.
MALZEMELER
3 yufka
SOSU İÇİN
Yarım su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
PİŞİRMEK İÇİN
HAZIRLANIŞI
Sos malzemelerini çırpın.
Tavayı tereyağıyla yağlayın. İlk yufkayı kenarları dışarıya sarkacak şekilde tavaya serin.
Diğer yufkaları 6 eşit parçaya bölün ve sosa bulayın.
Aralarına peynir koyarak tavaya yerleştirin.
Taşan yufkaları diğer yufkaların üzerine kapatın.
Kalan sosu üzerine dökerek tavayı ocağa koyun.
Tavanın kapağını kapatarak 10 dakika pişirin.
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