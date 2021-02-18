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Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: "Sağduyulu sendikacılık yapıyoruz"

18.02.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: "Sağduyulu sendikacılık yapıyoruz"

MERSİN (AA) - Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, sağduyulu sendikacılık yaptıklarını, kavga etmeden ve kamuoyuna zarar vermeden çalıştıklarını söyledi.

Özdemir, Akdeniz Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza töreninde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde işçilerin özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İşçilerin hakkının hiçbir zaman ödenmeyeceğini belirten Özdemir, "Belediye çalışanları da sağlıkçılar kadar mücadele veriyor. Ağızlardaki virüslü maskeyi bile sokaklardan siz topluyorsunuz. Onun için sizler her şeyin en güzeline layıksınız." diye konuştu.

Sendikalarının "Önce insan, önce emek" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağduyulu sendikacılık yapıyoruz. Kavga etmeden, kamuoyuna zarar vermeden çalışıyoruz. Hak-İş'in yaptığı 1 Mayıslarda eğlenceler, davullar, zurnalar, insanlar bir araya gelir taleplerini iletir. Hiçbir esnafın camı kırılmaz, kimseye zarar verilmez. Hak-İş ve Hizmet-İş'in olduğu yerde kavga olmaz. Bu uysal koyunuz demek değildir. Biz yumuşak başlıyız ama kesinlikle dik duruyoruz. İşverenlerimizle dikleşmiyoruz. Bizler derdimizi sıkıntımızı masa başında çözmeye çalışıyoruz."

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da çalışanlarının siyasi görüşü, mezhebi, dini ve ırkıyla ilgilenmedikleri belirterek, "Türkiye'de işçi çıkarmayan ender belediyelerin başında geliyoruz. Bugün insanlar gece yarısı gelen mesajla ertesi gün işsiz kaldıklarını öğreniyorlar. Bu kaygıyla yaşanılır mı? Ben söz verdim, 2 senede kimseyi işinden etmedim. İstediğimiz güler yüz ve Akdeniz'in insanlarına en iyi hizmeti verebilmekti." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özdemir ve Gültak, toplu iş sözleşmesini imzaladı.

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