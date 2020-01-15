YURTHABER
  4. Hizmet-İş Sendikası temsilcilerine kişisel gelişim semineri

Hizmet-İş Sendikası temsilcilerine kişisel gelişim semineri

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu işyerlerinde temsilcilik görevi yapanlara kişisel gelişim, diksiyon ve iş hayatında iletişim konularında eğitim verilmeye başlandı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek A.Ş Sümer Tesislerinde başlayan eğitime Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Kaymek Müdürü Burhan Çanakpınar ve farklı işyerlerinde görev yapan 85 işyeri temsilcisi katıldı.Kişisel Gelişim Uzmanları tarafından verilecek eğitimlerin 1 ay boyunca süreceğini söyleyen Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik amaçlarının kişisel gelişim noktasında işçi işveren uyumunu en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirterek şu şekilde devam etti, “Hizmet-İş Sendikası olarak yöneticilerimizin ve temsilcilerimizin gelişime önem veriyoruz.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu işyerlerinde temsilcilik görevi yapanlara kişisel gelişim, diksiyon ve iş hayatında iletişim konularında eğitim verilmeye başlandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek A.Ş Sümer Tesislerinde başlayan eğitime Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Kaymek Müdürü Burhan Çanakpınar ve farklı işyerlerinde görev yapan 85 işyeri temsilcisi katıldı.
Kişisel Gelişim Uzmanları tarafından verilecek eğitimlerin 1 ay boyunca süreceğini söyleyen Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik amaçlarının kişisel gelişim noktasında işçi işveren uyumunu en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirterek şu şekilde devam etti, “Hizmet-İş Sendikası olarak yöneticilerimizin ve temsilcilerimizin gelişime önem veriyoruz. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın da çok önem verdiği eğitimlerimiz Kayseri de 1 ay boyunca çeşitli ders etkinlikleriyle devam edecektir. Sendika olarak temsilcilerimizin pozitif yönde daha iyi iletişim kurma becerini en üst seviyeye ulaştıracaklarını bu dersler sayesinde inanıyorum. Bizlere bu imkânları sunan Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a, Başkan Yardımcılarımıza, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKırmızı halıda şıklık yarışıKırmızı halıda şıklık yarışı
Kocasinanlı olmak bir başka güzelKocasinanlı olmak bir başka güzel
Okullar arası Yıldız Erkek Badminton İl Birinciliği tamamlandıOkullar arası Yıldız Erkek Badminton İl Birinciliği tamamlandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Secret Minds etkinliğinin 2. turu tamamlandı

Secret Minds etkinliğinin 2. turu tamamlandı

Sivas‘ta su ürünleri denetimleri

Sivas‘ta su ürünleri denetimleri

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Ulaşımda sıkıntı var

Ulaşımda sıkıntı var

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:21
Sabah
07:48
Öğle
12:52
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:08

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gölgeli Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ela Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Fatih Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.