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Hizmet-İş teşkilatı, maaşlarını depremzedelere yardım olarak bağışladı

16.02.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hizmet-İş Sendikası, ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin ardından tüm imkanlarını seferber etti.

Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, depremden etkilenen 10 şehire yapılacak yardımlarda kullanılmak üzere en az bir maaşını bağışladı. Profesyonel ve ücretli şekilde çalışan şube ve il başkanları ve yöneticileri ile sendika çalışanları da gönüllü olarak en az bir maaş olmak üzere bağışta bulundu.

HİZMET-İŞ’TEN DEPREMZEDELERE 3 MİLYON LİRA BAĞIŞ

Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren yaptığı insani yardımlarla dikkat çeken Hizmet-İş Sendikası, Hak-İş’in AFAD ile koordineli bir şekilde başlattığı “HAK-İŞ ile Birlikte Depremzedelere Sen de El Uzat” yardım kampanyasına 3 milyon liralık bağışta bulunmuştu.
40 bin civarındaki üyeye 100 milyon lira Afet Yardım Desteği
Hizmet-İş Sendikası ayrıca, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 40 bin civarındaki üyesinin her birine 2 bin 500 lira olmak üzere toplamda 100 milyon lirayı bulan Afet Yardım Desteği yapma kararı aldı. Yardım destek ödemeleri 40 bin civarındaki üyenin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Üyeler, afet yardım desteklerini hiçbir kesinti olmadan alabilecekler.

ARSLAN’DAN HİZMET-İŞ TEŞKİLATINA BAĞIŞ TEŞEKKÜRÜ

Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu olarak en az bir maaş yardımda bulunma kararını oy birliğiyle aldıklarını belirten Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, ülkemizin yaşadığı bu zor dönemde yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. Genel Başkan Arslan, Genel Yönetim Kurulu kararının ardından gönüllü olarak bir maaş yardımda bulunan Hizmet-İş teşkilatını da gösterdikleri birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhundan dolayı tebrik etti. Arslan, “Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren üyelerimizin ve vatandaşlarımızın yardımına koşan, bağışlarıyla destek olan tüm teşkilat mensuplarımızı, Hak-İş ve Hizmet-İş’li olmanın manasına ve ruhuna uygun davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“GÜN YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GÜNÜDÜR, BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR”

Depremin ilk gününden itibaren arama-kurtarma faaliyetlerinden çadır, jeneratör, battaniye, uyku tulumu, su ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerine kadar pek çok yardım faaliyetini başarıyla sürdürdüklerini kaydeden Arslan, şunları kaydetti:
“Depremlerde hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hala enkaz altında kalanların bir an önce kurtarılmasını temenni ediyoruz. Hak-İş ve Hizmet-İş olarak, bütün gücümüzle milletimizin yanındayız. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür, birlik olma günüdür.”

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