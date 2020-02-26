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Hizmet-İş Üç Farklı Belediyede TİS İmzaladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.02.2020 11:06 | Son Güncelleme

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Hacılar, Bünyan ve Pınarbaşı Belediyeleri arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik; Hacılar, Bünyan ve Pınarbaşı Belediyeleri arasında görüşmeler neticesinde sonuca ulaştıklarını belirterek şu şekilde devam etti, “Hacılar ve Bünyan Belediyeleri arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmelerimiz sonuçlanarak imza altına alınmıştır.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Hacılar, Bünyan ve Pınarbaşı Belediyeleri arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik; Hacılar, Bünyan ve Pınarbaşı Belediyeleri arasında görüşmeler neticesinde sonuca ulaştıklarını belirterek şu şekilde devam etti, “Hacılar ve Bünyan Belediyeleri arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmelerimiz sonuçlanarak imza altına alınmıştır. Toplu iş sözleşmelerimizin yürürlüğe girmesiyle birlikte üyelerimizin maaşlarına ve sosyal haklarına yüzde 15 oranın da zam yapılacaktır. Toplu iş sözleşmemiz her iki belediyemiz için 1 yıl süreyle yürürlükte kalacaktır” dedi.
Çelik açıklamasında Pınarbaşı Belediyesiyle yapılan toplu iş sözleşmesiyle ilgili bilgiler vererek şu şekilde devam etti, “ Pınarbaşı Belediyemizle de gerçekleştirmiş olduğumuz toplu iş sözleşmemiz 3 yılı kapsamaktadır. Sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle birlikte her yıl için ayrı ayrı ücretlere ve sosyal haklara yüzde 15 oranında artış gerçekleştirilecektir. Sendikam ve üyelerim adına belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. İşyerimizde huzur var. Huzurun olduğu yerde de bereket vardır. Belediye başkanlarımız bizleri boş çevirmiyor. Şartlar doğrultusunda verebilecekleri en iyi zammı arkadaşlarımıza verdiklerine inanıyorum. Çalışanlarımızın ve ailelerinin yüzlerini güldüren belediye başkanlarıma bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Toplu iş sözleşmelerimiz belediyelerimize ve üyelerimize hayırlı olsun” dedi.
Hacılar Belediyesinde gerçekleşen törende Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Belediye olarak alnının teriyle çalışan, emek veren işçinin yanında olduklarını söyleyerek "Her zaman iyiliğin, güzelliğin, bereketin yanında olduk. İnşallah işçi kardeşlerimizin maaşlarına yapılan bu artışlar bereketli olur. Katkılarından dolayı emeği geçen iki tarafa da teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da İmza töreninde yaptığı konuşmada Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi ile toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını söyleyerek şu şekilde devam etti; “Kıymetli mesai arkadaşlarım yaz demeden, kış demeden halkımızın refahı için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Arkadaşlarımızın özlük haklarında yaptığımız iyileştirmelerle daha mutlu ve verimli çalışıp, vatandaşlarımız için daha iyi hizmet üretmelerini sağlayacak adımlar atmaya gayret ediyoruz. Rabbim hayırlı, uğurlu etsin" dedi.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunoğlu da kısa zaman içerisinde toplu iş sözleşmesinin sonuca ulaştığını söyleyerek, “Toplu iş sözleşmesini her zamanki gibi yine tatlıya bağladık. Biz her zaman evine alın teriyle emek götüren çalışanlarımızın yanında olduk. İşçi kardeşlerimizin maaşlarına yapılan bu artışlar inşallah bereketli olur” dedi.
İmza törenin ardından Sendika Başkanı Çelik üyelerinin adına belediye başkanlarına Türk Bayraklı Kuran-ı Kerim hediye etti.

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