Hizmet-İş'ten "Ankara Büyükşehir Belediyesindeki bazı amirler üyelerimizi istifaya zorluyor" tepkisi:

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, Ankara Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 6 milyon kişiye hizmet eden üyelerinin, son günlerde bazı gruplar tarafından baskı ve tehditle sendikadan istifaya zorlandığını bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Hizmet-İş'in yıllardır örgütlü olduğu iş yerlerinden birinin de Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğu, 2019 yerel seçimleri sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile gerçekleştirilen tüm görüşmelerde, emekçilerin sendikal tercihlerine saygı duyulacağı ve sendika ile işçiler adına yürütülen çalışmaların sürdürüleceğinin ifade edildiği aktarıldı.

Yavaş'ın bu konudaki tavrına rağmen, üyelerin bazı amirler tarafından Yavaş'ın adı kullanılarak sendikadan istifa ettirilmeye çalışıldığı ileri sürülen açıklamada ,şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehirde üyelerimiz bazı sözde sendikalara kaydedilmeye çalışılarak üyemiz emekçilerin birlik ve beraberliği ile iş huzuru parçalanmaya çalışılmaktadır. Hizmet-İş Sendikası olarak, girişilen bu oyunlara karşı hukuk dahil tüm imkanlarımızla üyelerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna bildirmek istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesinde yetkili tek sendika Hizmet-İş'tir. Sahada hiçbir etkinlikleri olmayan malum sendikaları uyarıyoruz, üyelerimizi sendika değiştirmeye zorlamayın. Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile sendikamız Hizmet-İş, bir bütündür. Bu bütünlüğü bozmaya çalışanlar yenilgiye mahkumdur. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin kendi adlarını kullanarak emekçileri sendika değiştirmeye zorlayan şahısları uyaracağına ve bu konuda somut adımlar atacağına inanıyoruz."

