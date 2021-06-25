YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hizmet-İş'ten "Ankara Büyükşehir Belediyesindeki bazı amirler üyelerimizi istifaya zorluyor" tepkisi:

Hizmet-İş'ten "Ankara Büyükşehir Belediyesindeki bazı amirler üyelerimizi istifaya zorluyor" tepkisi:

25.06.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin kendi adlarını kullanarak emekçileri sendika değiştirmeye zorlayan şahısları uyaracağına ve bu konuda somut adımlar atacağına inanıyoruz"

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, Ankara Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 6 milyon kişiye hizmet eden üyelerinin, son günlerde bazı gruplar tarafından baskı ve tehditle sendikadan istifaya zorlandığını bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Hizmet-İş'in yıllardır örgütlü olduğu iş yerlerinden birinin de Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğu, 2019 yerel seçimleri sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile gerçekleştirilen tüm görüşmelerde, emekçilerin sendikal tercihlerine saygı duyulacağı ve sendika ile işçiler adına yürütülen çalışmaların sürdürüleceğinin ifade edildiği aktarıldı.

Yavaş'ın bu konudaki tavrına rağmen, üyelerin bazı amirler tarafından Yavaş'ın adı kullanılarak sendikadan istifa ettirilmeye çalışıldığı ileri sürülen açıklamada ,şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehirde üyelerimiz bazı sözde sendikalara kaydedilmeye çalışılarak üyemiz emekçilerin birlik ve beraberliği ile iş huzuru parçalanmaya çalışılmaktadır. Hizmet-İş Sendikası olarak, girişilen bu oyunlara karşı hukuk dahil tüm imkanlarımızla üyelerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna bildirmek istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesinde yetkili tek sendika Hizmet-İş'tir. Sahada hiçbir etkinlikleri olmayan malum sendikaları uyarıyoruz, üyelerimizi sendika değiştirmeye zorlamayın. Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile sendikamız Hizmet-İş, bir bütündür. Bu bütünlüğü bozmaya çalışanlar yenilgiye mahkumdur. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin kendi adlarını kullanarak emekçileri sendika değiştirmeye zorlayan şahısları uyaracağına ve bu konuda somut adımlar atacağına inanıyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdiGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdi
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı:CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı:

Ankara Namaz Vakitleri 25 Haziran Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:14
Öğle
12:56
İkindi
16:54
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Cuma

Cadde Tunus Eczanesi
Cankaya
Emre Eczanesi
Cankaya
Hacer Eczanesi
Cankaya
Leman Eczanesi
Cankaya
Mehtap Uysal Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Yeni Bayramoğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini "su oyunu"yla serinletti

Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini "su oyunu"yla serinletti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"TURKOVAC"ın Faz-3 kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı gönüllülerden Hüseyin Polat, AA'ya konuştu:

"TURKOVAC"ın Faz-3 kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı gönüllülerden Hüseyin Polat, AA'ya konuştu:

Turkcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

Turkcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.