YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Hizmet-İş’ten Palancıoğlu’na Teşekkür

Hizmet-İş’ten Palancıoğlu’na Teşekkür

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.04.2020 11:34 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Melikgazi Belediyesinde çalışan işçilere dağıttığı iaşelerle ilgili açıklamada bulunarak Belediye Başkanı Palancıoğlu’na teşekkür etti.Çelik, “Covid 19 ile mücadelede gece gündüz demeden çalışan üyelerimize Belediye Başkanımızın bu fedakarlıkları için iaşe alışveriş çeki hediye etti.

Hizmet-İş’ten Palancıoğlu’na Teşekkür

Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Melikgazi Belediyesinde çalışan işçilere dağıttığı iaşelerle ilgili açıklamada bulunarak Belediye Başkanı Palancıoğlu’na teşekkür etti.
Çelik, “Covid 19 ile mücadelede gece gündüz demeden çalışan üyelerimize Belediye Başkanımızın bu fedakarlıkları için iaşe alışveriş çeki hediye etti. Fedakârca çalışan işçilerimizin bu yönde takdir eden Palancıoğlu Başkanımızı bizde alkışlıyoruz. Çalışmalarımız esnasında başkanımız bizleri sahada hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Ülkemize her konuda referans belediye olarak adını duyuran Melikgazi Belediyemiz sadece bu süreç değil, her zaman ihtiyaç sahibi olan hemşerilerimize gereken gıda desteğini yapmaktadır. Özellikle üyelerimize yapılan bu yardım bizleri ve üyelerimizi sevindirmiştir. Verilen bu iaşe ve alışveriş çeki aynı zamanda Ramazan ayı içinde verilecek. Yani bugün birimlerde dağıtılan çek aynı şekilde Ramazan ayında da üyelerimizin tamamına verilecek” dedi.
Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimizi söyleyen Çelik şu şekilde devam etti, “İnşallah kısa zamanda bu süreci atlatırız. Belediye hizmetleri bu süreçte hiçbir şekilde aksamadan devam ediyor. Ülke olarak zor şartlardan geçiyoruz. Raporlu ve risk grubunda olan üyelerimizin idari izinli sayılmasıyla bilhassa temizlik işleri ve geri dönüşüm de çalışan arkadaşlarımızın iş yükü iki üç katına çıktı. Bunan dolayı da çalışan tüm üyelerimizin Allah yardımcıları olsun. Melikgazi Belediyesin de çalışan üyelerimizde bu iaşenin dağıtılması bizleri sevindirdi. Başkanımıza dağıtmış olduğu bu iaşe için üyelerimiz, sendikam ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:25
Sabah
05:53
Öğle
12:43
İkindi
16:25
Akşam
19:23
Yatsı
20:45

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ayşegül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Gonca Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Palancıoğlu Melikgazi temizlik personelini alkışladı

Başkan Palancıoğlu Melikgazi temizlik personelini alkışladı

Sokağa çıkma yasağının olduğu 2 günde bu veterinerler çalışacak

Sokağa çıkma yasağının olduğu 2 günde bu veterinerler çalışacak

Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın aranıyor

Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın aranıyor

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Korona korku sendromu oluştu"

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Korona korku sendromu oluştu"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.