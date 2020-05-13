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Hizmetçiler dizisi bitti mi? Kanal D'den Hizmetçiler için final kararı!

DİZİ HABERLERİ  | 13.05.2020 21:34 | Son Güncelleme

Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisinin ekran macerası sona erdi. Koronavirüs salgınından sonra çekimleri durdurulan Hizmetçiler dizisi için final yaptı.

Hizmetçiler dizisi bitti mi? Kanal D'den Hizmetçiler için final kararı!

Başrollerini Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in paylaştıkları, Kanal D'nin Fabrika Yapım imzalı yeni dizisi Hizmetçiler dizisinin koronavirus nedeniyle çekimlerine ara verilmişti.

Ancak reytinglerde beklediğini bulamayan dizi için final kararı alındı. Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan dizinin yeni bölüm çekimleri yapılmayacak.
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Fabrika Yapım tarafından yapılan açıklamayla, Hizmetçiler dizisi için final kararı alındığı duyuruldu.

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Dizide İstanbul’da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle yaşadıkları gizemli ve entrikalı ilişkiler anlatılıyordu. Hizmetçiler dizisi, Meksika’da ‘Ellas son La Alegris Del Hogar’ adıyla yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizinin uyarlamasıydı.


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