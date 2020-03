HKÜ Akademisyenleri, Erdem Koleji kariyer günlerinde

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), üniversite adaylarının tercih ve kariyer planlarına destek olabilmek için akademisyenlerin katılımıyla Erdem Kolejinde, “Mesleki Kariyer Günleri” düzenledi.

HKÜ tarafından geleneksel olarak düzenlenen kariyer günlerine; HKÜ Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mazlum Çelik ve her bölümden bir akademisyen olmak üzere 26 akademisyen katıldı. Üniversite adaylarına her anlamda destek sağlamak ve gelecekleri ile ilgili doğru kararlar verebilmeleri için yardımcı olmak amacıyla Erdem Kolejinde üniversite adaylarıyla buluşan HKÜ akademisyenleri, öğrencilere meslek seçimlerinde dikkat etmeleri gereken hususları anlattı.

Kariyer Günlerinde üniversite adayları ile bir araya gelen ve etkinlik ile ilgili konuşma yapan HKÜ Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mazlum Çelik, HKÜ’ nün tarihçesi, eğitim yapısı, kampüsün öğrencilere sağladığı imkanlar, burs olanakları, sosyal ve kültürel faaliyetleri, Farabi- Erasmus (yurtiçi-yurtdışı eğitim) programlarından bahsetti.

Her yıl daha da büyüyen bir üniversite olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyen Çelik, “Üniversite tercihi yaparken size hangi imkanların sunulduğunu öğrenerek tercih yapın. Dünyaya açılan bir üniversite olarak öğrencilerimizi sadece ülkemiz için değil, dünya çapında yeterliliğe sahip bireyler olarak mezun etmeyi hedefliyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Uluslararası akreditasyona sahibiz ve Erasmus+ programı ile öğrencimize yurt dışı deneyimi kazandırıyoruz. Erişilebilir yönetimi ve interaktif uygulamaları ile geleceğin yetişmiş insan gücünü ekosisteme dahil etmek için tüm olanaklarını seferber eden üniversite olarak sosyal aktivitelerimiz ile öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim imkanı sunuyoruz. Girişimci ve yenilikçi bir üniversite olarak en önemli çalışmalarımız arasında yer alan Silikon Vadisi Kuluçka Merkezi, Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi, Akıllı Referans Bina İnovasyon Merkezi (ARBİM) ve Kalyoncu İnovasyon Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) ile üniversite-sanayi iş birliğine önem veriyoruz” dedi.

Kariyer günleri ile ilgili konuşan Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez ise “Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile iş birliği içinde düzenlediğimiz kariyer günlerimiz ile akademisyenleri öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Öğrencilerimizin her bölüme ayrı ayrı merak ve ilgisi var ve bire bir sorma fırsatı buluyorlar. Bire bir görüşmek ve fikir almak onların kariyer yolculuklarına ve tercihlerine önemli oranda katkı sağlıyor. Bu etkinliğin gerçekleşmesine katkılarından ötürü Hasan Kalyoncu Üniversitesine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Erdem Koleji öğrencileri tarafından yoğun ilgi ile karşılanan programda öğrenciler, akademisyenlere merak ettiği tüm soruları sorma fırsatı buldu.