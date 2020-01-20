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  4. HKÜ, Ankara’da Düzenlenen Akıllı Şehirler kongresi ve seminerine katıldı

HKÜ, Ankara’da Düzenlenen Akıllı Şehirler kongresi ve seminerine katıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde Ankara’da düzenlenen “Akıllı Şehirler Kongresi ve Semineri” başlıklı etkinliğe Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) de Akıllı şehir projeleriyle katıldı.Ankara’da düzenlenen “Akıllı Şehirler Kongresi ve Semineri” birçok protokol üyesini bir araya getirdi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde Ankara’da düzenlenen “Akıllı Şehirler Kongresi ve Semineri” başlıklı etkinliğe Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) de Akıllı şehir projeleriyle katıldı.
Ankara’da düzenlenen “Akıllı Şehirler Kongresi ve Semineri” birçok protokol üyesini bir araya getirdi. Kongre ve seminerler kapsamında; Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından etkinliklere katılım sağlandı. Türkiye’nin birçok belediyesi ile özel firmaların ve üniversitelerin buluştuğu etkinlikte, 31 ülkeden 110 yabancı misafirde Ankara’da düzenlen kongre ve seminere katılım yaptı. Akıllı şehir teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediyelerde hizmet sunum standartlarının yükseltilmesinin amaçlandığı fuara katılım ve ilginin son derece yoğun olduğu gözlemlendi. Ayrıca belediyelerin ulaşım, trafik, içme suyu, aydınlatma ve elektronik ödeme gibi hizmetlerde akıllı dijital teknolojileri kullanarak şehirlerin yönetimi ve vatandaşın hayatının kolaylaştırılması ile ilgili çeşitli seminerler düzenlenirken stantlarda da bu anlamda hazırlanan çalışmalar sergilendi.
HKÜ’nün çalışmalarına yoğun ilgi
Ankara’da düzenlenen akıllı şehirler kongresi ve seminerine, HKÜ’de akıllı şehirler projeleri, restorasyon ve akıllı uygulamalarıyla ilgili çalışmalarıyla katılım yaparak ziyaretçilerine çalışmalarını tanıttı. Fuara katılan binlerce katılımcı, teknoloji odaklı HKÜ standını ziyaret ederek, akıllı şehirler ve uygulamaları hakkında da detaylı bilgiler aldı. Özellikle HKÜ’nün ”Türkiye’de Tarihi Yapıların Restorasyon ve Yönetimi için Yapı Bilgi Modellemesi ve Yönetimi” projesi yoğun ilgi gördü.
İki gün süren etkinliklere ve fuara HKÜ’den Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Arayıcı Prof. Dr. Veysi İşler, Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Güleç, Dr. Öğr. Üyesi Ercüment Karapınar, Arş. Gör. Nihat Yılmaz Şimşek katıldı.

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