HKÜ’de 28 Şubat ve Darbelerin Mantığı anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz tarafından "28 Şubat ve Darbelerin Mantığı” konulu panel düzenlendi. Panelde Türkiye tarihinde yaşanan darbelerin ele alınırken 28 Şubat Postmodern Darbesinde yaşanılanlar da hatırlatıldı.

Türkiye tarihinde yaşanan darbelerin etkilerinin ele alındığı panel, HKÜ Hukuk Amfi’de düzenlendi. Akademisyenlerin ve öğrencilerin ilgisinin yoğun olduğu programda, T.C Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz “28 Şubat ve Darbelerin Mantığı” konulu sunum yaptı. Askeri darbelerin, ülkeye verdiği olumsuz etkilerine dikkat çeken Dr. Murat Yılmaz, darbelerin süreçleri, amaçları ve yapıları hakkında da bilgiler verdi. Postmodern darbenin detaylı bir biçimde hatırlatıldığı programın açılış konuşmasını HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen gerçekleştirdi. Rektör Sözen, konuşmasında, yaşanan darbelerin bir daha tekrarlanmaması ve bu gençliğin bir daha darbe görmemesi temennisinde bulunda Sözen, İdlib’te şehit düşen Mehmetçiklere Allah’tan rahmet ve acılı ailelerine de baş sağlığı diledi.