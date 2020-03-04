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HKÜ’de 28 Şubat ve Darbelerin Mantığı anlatıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.03.2020 12:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz tarafından "28 Şubat ve Darbelerin Mantığı” konulu panel düzenlendi. Panelde Türkiye tarihinde yaşanan darbelerin ele alınırken 28 Şubat Postmodern Darbesinde yaşanılanlar da hatırlatıldı.
Türkiye tarihinde yaşanan darbelerin etkilerinin ele alındığı panel, HKÜ Hukuk Amfi’de düzenlendi. Akademisyenlerin ve öğrencilerin ilgisinin yoğun olduğu programda, T.C Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz “28 Şubat ve Darbelerin Mantığı” konulu sunum yaptı. Askeri darbelerin, ülkeye verdiği olumsuz etkilerine dikkat çeken Dr. Murat Yılmaz, darbelerin süreçleri, amaçları ve yapıları hakkında da bilgiler verdi. Postmodern darbenin detaylı bir biçimde hatırlatıldığı programın açılış konuşmasını HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen gerçekleştirdi. Rektör Sözen, konuşmasında, yaşanan darbelerin bir daha tekrarlanmaması ve bu gençliğin bir daha darbe görmemesi temennisinde bulunda Sözen, İdlib’te şehit düşen Mehmetçiklere Allah’tan rahmet ve acılı ailelerine de baş sağlığı diledi.

"Güzel gönleri yeniden gençler sayesinde göreceğiz"
Konuşmacı Dr. Murat Yılmaz ise sunumunda darbelerin amacını, sürecini ve yapılarını detaylı bir şekilde katılımcılara aktardı. 12 Eylül darbesinde ilkokul öğrencisi olduğunu belirten Yılmaz, "Türkiye’de darbelerin müfredata alınması ve modern Türkiye Tarihinin yeni nesile öğretilmesi gerekiyor. Savaşın amacı kendi azim ve irademizi devam ettirmek, düşmanın azim ve iradesini kırmaktır. Türk milleti aldanır Harbiyeli aldanmaz mantığı altında yapılan darbelerde darbeyi yapan kişilerin amacı halkı kandırmaktı. Postmodern darbede, kütüphaneler yakıldı, kısıtlamalar geldi, başörtü yasağı getirildi. Güzel günleri gençler sayesinde yeniden göreceğiz” dedi.
Türkiye’de yaşanan darbelerin ele alındığı etkinlikte HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen’de açılış konuşmasını yaptı. Yaşanan darbelerin bir daha tekrarlanmaması ve bu gençliğin bir daha darbe görmemesini dileyerek sözlerine başlayan Sözen, İdlib’te şehit düşen Mehmetçiklere Allah’tan rahmet ve acılı ailelerine baş sağlığı diledi.
28 Şubat Postmodern darbesinin anlatıldığı programda Dr. Murat Yılmaz’a, Edibe Sözen tarafından plaket takdim edildi. Yoğun ilgiyle gerçekleşen program çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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