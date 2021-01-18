Hobi Bahçelerinin yeni dönem sahipleri belirlenecek

Odunpazarı Belediyesi Hobi Bahçeleri, yeni dönem başvuruları başladı. Covid-19 (Korona virüs) salgını nedeniyle, bu yıl online ortamda www.odunpazari.bel.tr adresi üzerinden yapılacak başvurular, 12 Şubat Cuma Günü sona ererken, Hobi Bahçeleri için kura çekilişinin yapılacağı tarih daha sonradan duyurulacak.

Hobi Bahçeleri için başvuruda bulunan Odunpazarı Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden emekli, engelli ve birinci derece şehit yakınları için Belediye Encümeni tarafından noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. Hobi Bahçeleri için bir kişi sadece bir hobi bahçesine başvuru yapabilecek. Birden fazla hobi bahçesine başvuru yaptığı tespit edilen kişilerin, sadece ilk başvurusu kabul edilecek. Başvurular koronavirüs pandemisi nedeniyle sadece Odunpazarı Belediyesi’nin resmi web sitesi odunpazari.bel.tr adresinden yapılacak.

Onaylanan başvurular ise mesaj yoluyla başvuru sahibine bildirilecek. Odunpazarı Belediyesi Encümen Komisyonu tarafından, Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası kazanan başvuru sahiplerine kesin kayıt için belirlenen günler mesaj ile bildirilecek.