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Hobi Bahçelerinin yeni dönem sahipleri belirlenecek

18.01.2021 14:35 | Son Güncelleme:
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Odunpazarı Belediyesi Hobi Bahçeleri, yeni dönem başvuruları başladı.

Odunpazarı Belediyesi Hobi Bahçeleri, yeni dönem başvuruları başladı. Covid-19 (Korona virüs) salgını nedeniyle, bu yıl online ortamda www.odunpazari.bel.tr adresi üzerinden yapılacak başvurular, 12 Şubat Cuma Günü sona ererken, Hobi Bahçeleri için kura çekilişinin yapılacağı tarih daha sonradan duyurulacak.
Hobi Bahçeleri için başvuruda bulunan Odunpazarı Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden emekli, engelli ve birinci derece şehit yakınları için Belediye Encümeni tarafından noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. Hobi Bahçeleri için bir kişi sadece bir hobi bahçesine başvuru yapabilecek. Birden fazla hobi bahçesine başvuru yaptığı tespit edilen kişilerin, sadece ilk başvurusu kabul edilecek. Başvurular koronavirüs pandemisi nedeniyle sadece Odunpazarı Belediyesi’nin resmi web sitesi odunpazari.bel.tr adresinden yapılacak.
Onaylanan başvurular ise mesaj yoluyla başvuru sahibine bildirilecek. Odunpazarı Belediyesi Encümen Komisyonu tarafından, Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası kazanan başvuru sahiplerine kesin kayıt için belirlenen günler mesaj ile bildirilecek.

Kesin kayıt sırasında istenilecek belgeler ise şöyle;
“Nüfus cüzdan fotokopisi, emekli cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi ya da adınıza ait fatura engelli vatandaşlar için; engelli kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu, birinci derece şehit yakınları için, emekli sandığı serbest kartı veya şehit yakını kimlik belgesi.
Kesin kayıt sırasında başvuru bilgilerinin yanlış olduğu tespit edilen kişilerin, başvurusu geçersiz sayılacak. Kesin kayıt son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular ise kabul edilmeyecek. Noter kurasında kesin kayıt için hak kazananlarla; 2021 yılı için belirlenen bedeli yatırdıktan sonra tahsis sözleşmesi imzalanacak.

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