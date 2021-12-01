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Hobi olarak başladığı eşek sütü üretiminde taleplere yetişmeye çalışıyor

01.12.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hobi olarak başladığı eşek sütü üretiminde taleplere yetişmeye çalışıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hobi olarak yetiştirdiği eşeklerle süt üretimine başlayan Hamdi Durulmuş, talebin artmasıyla hayvan sayısını 9'a çıkardı.

Sürücü kursunda eğitmen olarak görev yapan Durulmuş, internetten eşek sütünün faydaları ile ilgili gördüğü haber sonrası Çubuk'a bağlı Sünlü Mahallesi'nde hobi olarak 3 eşek yetiştirmeye başladı.

İlk zamanlar yetiştirdiği eşeklerden elde ettiği sütü ailesi için kullanan Durulmuş, zamanla talep gelmeye başlayınca eşek sayısını artırdı.

İnsanların çiftliğe gelerek eşek sütü aldığını dile getiren 47 yaşındaki Durulmuş, il dışından da talepler olduğunu ve onlara da özel kaplarda süt gönderdiklerini kaydetti.

Şu anda 9 eşek ve 7 sıpasının bulunduğunu, günlük sağım yaptıklarını dile getiren Durulmuş, "Eşekler yılda sadece en fazla 3 ay süt veriyorlar. Bu kadar eşeğin sağımından çıkan süt 2,5-3 litre civarında. İnsanlara faydalı olmak için bunları besliyorum. Günlük sağım yapıyoruz. Müşterilerimizin gözünün önünde sağım yapıyoruz, uzaktaki müşterilerimiz için ise canlı yayınla sağım yapıyoruz. Eşekler büyükbaş hayvan gibi süt vermez. Sadece yavrusu olan eşek süt veriyor. En iyisinden 450 gram süt alınıyor. Şu anda 6 eşeğimiz sağılıyor." diye konuştu.

Eşek sütünün birçok hastalığa iyi geldiğinin bilindiğini ifade eden Durulmuş, Türkiye'nin dört bir tarafına otobüs ile sütü gönderdiklerini aktardı.

Eşinin de desteğiyle üretimi ve kapasiteyi büyütmek istediğini belirten Durulmuş, "Daha iyi ve güzel bir hizmet verebilmek için mahallenin içinden çıkıp kendimize ait bir yaylada ve daha büyük ahırda bu hizmeti vermek istiyoruz." dedi.

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