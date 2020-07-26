Hobisi sayesinde 22 bin metrekarelik serası oldu

İLYAS GÜN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan ve hobi olarak bahçesinde organik sebze yetiştiren avukat Adem Güney, zamanla bu işi büyüterek 22 bin metrekarelik sera kurdu.

Güney, iş stresini atmak ve organik ürün tüketmek için evinin bahçesinde 2 yıl önce domates, salatalık, biber, karpuz gibi ürünler yetiştirmeye başladı.

Toprakla uğraşmaktan keyif alan Güney, bir süre sonra tarla kiralayarak üretimini artırma kararı aldı.

Çiftçilikle uğraşarak hem stresini atan hem de gelirini artıran Güney, son olarak 22 bin metrekare kapalı alanda bir sera oluşturdu.

Güney, AA muhabirine, sebze üretmenin zahmetli ama keyifli bir iş olması nedeniyle hobi amacıyla evinin bahçesinde üretime başladığını söyledi.

Fidelerle uğraşmanın kendisini stresten uzak tuttuğu için tarla kiralayarak üretimini artırdığına işaret eden Güney, "Üniversite öğretim üyelerinin tavsiyesi ile sera kurmaya karar verdim. Onların yol göstermesi ve yardımcı olması sayesinde Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ikinci serasını kurdum. Serada mevsimine göre domates, marul yetiştiriyorum. Ayrıca seranın etrafında ekilmeyen tarlaları da kiralayarak orada da biber ve karpuz üretiyoruz." dedi.