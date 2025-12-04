Hoca resmen gönderildi! Yerine Emre Belözoğlu geliyor: İşte yeni takımı

Kasımpaşa, teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kasımpaşa'nın açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Kasımpaşa, Gürcü teknik adam ile Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 13 puan topladı.

YERİNE EMRE BELÖZOĞLU

İstanbul temsilcisi, Şota Arveladze'nin ardından teknik direktör Emre Belözoğlu ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Emre Belözoğlu’nun, yapılan ilk temaslarda göreve sıcak baktığı öğrenildi. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü, kısa süre içinde nihai kararın verilmesinin beklendiği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kasımpaşa yönetimi, yeni teknik direktörün en kısa sürede açıklanmasını hedefliyor. Geçen sezon aldığı Antalyaspor ile Süper Lig'de yeni sezona başlayan Emre Belözoğlu, 8. haftada istifa etmişti.