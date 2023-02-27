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Hocalı Katliamı kurbanları için Taksim Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu

27.02.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Beyoğlu ilçe Başkanlığınca, Hocalı Katliamının kurbanları için Taksim Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Hocalı Katliamı kurbanları için Taksim Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu

Hocalı kurbanları ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için MHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı üyelerince, Taksim Camisi'nde akşam namazından sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Etkinliğe katılan Azerbaycan'ın İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade, 31 yıl önce insanlık tarihinin en korkunç cinayetlerinden birisinin yaşandığını söyledi.

Ermenistan'ın Hocalı'da sivillere soykırım yaptığını hatırlatan Allahverdizade, "Bu soykırımda 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Ruhları şad olsun. Ayrıca Türkiye'de depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Yavuz Tellioğlu da Hocalı'da 613 kişinin büyük bir katliama uğradığını vurgulayarak, "Bu katliamı nesilden nesile aktararak unutmayacağımızı gösteriyoruz. Bizler de Hocalı'da ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Kur'an-ı Kerim okuyacağız." diye konuştu.

Camideki etkinliğe MHP MDK Başkan Vekili Niyazi Paksoy, MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bayram Gölcük ve teşkilat üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara helva ikram edildi.

Hocalı Katliamı kurbanları için Taksim Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Hocalı katliamı

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