Hocalı Katliamı'nın kurbanları Çankırı ve Tokat'ta anıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesinde eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını andı.

Çankırı Uluslararası Öğrenci Derneğinin desteğiyle Karatekin Parkı'nda bir araya gelen grup, ellerindeki Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Yusuf Melikov, bundan 28 yıl önce dünyanın gözü önünde bir vahşetin gerçekleştiğini söyledi.

Hocalı Katliamı'nın 21'inci yüzyılın en büyük soykırımlarından biri olarak hafızalardaki yerini aldığını belirten Melikov, şunları dile getirdi:

"İnsanlıktan nasibini almamış Ermeniler, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan o kara gecede bölgedeki Sovyetlerin 366'ncı Motorize Alayının da desteğiyle Hocalı kasabasında 63'ü çocuk, 106'sı kadın ve 70'ten fazla yaşlı olmak üzere 613 kişiyi acımasızca katletti. Yaşanan sadece insanların katledilmesi değildi. Cesetlerin çoğunun yakılmış olması ve gözlerinin oyulmuş olması, hamile kadınların ve çocukların da bu vahşete maruz kalması, vahşetin büyüklüğünü ne yazık ki gözler önüne serdi."