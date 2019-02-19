Hocası Erhan Altın'la tartışan Serdar Özbayraktar, Elazığspor kampını terk etti!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-beyazlı takımın ara transfer döneminde Fatih Karagümrük’ten transfer ettiği ve takım kaptanlığına getirilen tecrübeli oyuncu Serdar Özbayraktar, Teknik Direktör Erhan Altın’la yaşadığı tartışmanın ardından takımın kaynaşma amacıyla Antalya’da düzenlediği kamptan ayrıldı.
İHA muhabirinin ulaştığı Serdar Özbayraktar, Teknik Direktör Erhan Altın’la takım için bir konuşma yaptığını ancak kendisinin olayı şahsa indirdiğini belirterek, kamptan ayrıldığını söyledi. Tecrübeli oyuncu ayrıca olayın maddi bir problem olmadığını da ifade etti.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı MLS'e transfer oldu
Rodallega gemileri yaktı!
Ahmet Ağaoğlu'ndan camiaya mesaj
Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı
Tolgay takımla birlikte çalıştı
Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
Kagawa'dan Fenerbahçe sürprizi
Orta sahadan gole büyük katkı
Krzysztof Piatek durdurulamıyor
Semih Kaya'dan F.Bahçe'ye gönderme
Inter nefes aldı
G.Saray'ın yıldızları 4-1'lik maçı yorumladı
Stuttgart eriyor! Ozan çare olmadı
Kerem attı, Hoffenheim güldü
Dünyaca ünlü yıldız yeni takımına imzayı attı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum