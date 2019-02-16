Hoffenheim 3 - 0 Hannover 96 (Bundesliga)

Hoffenheim, Bundesliga'nın 22. haftasında PreZero Arena'da Hannover 96'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada Joelinton'un golüyle 1-0 öne geçti. 14'üncü dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'ın asistinde Ishak Belfodil, meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 2'ye çıkarırken, Hoffenheim soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, 80. dakikada Kerem Demirbay'ın topu filelere göndermesiyle skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hoffenheim sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Hoffenheim, 33 puan ve maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi. Hannover 96 ise 14 puanla 17. sırada kaldı.

