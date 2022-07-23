Hoffenheim, Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını açıkladı! Türk takımları da istiyordu...

Hoffenheim, 7 milyon euro + bonuslar karşılığında Ozan Kabak ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Schalke 04'ün kadrosunda düşünmediği milli oyuncu tercihini yine Almanya'dan yana kullandı ve Hoffenheim ile sözleşme imzaladı.

GALATASARAY'DAN 11 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

2018 yılında Galatasaray'dan 11 milyon Euro bedelle Stutgart'a transfer olan Ozan Kabak, yine bir Alman kulübü Hoffenheim'a transfer oldu. Milli stoper Ozan Kabak için 7 milyon euro ve bonuslar karşılığı anlaşma sağladı. Ozan Kabak; Schalke 04, Liverpool, ve Norwich City'de forma giymişti.



