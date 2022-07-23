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Hoffenheim, Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını açıkladı! Türk takımları da istiyordu...

23.07.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hoffenheim, Ozan Kabak ile 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. Schalke 04'ün yeni sezon planlamasında kendine yer bulamayan Ozan Kabak'a Türk takımlarının da ilgisi bulunuyordu. Milli oyuncu tercihini Almanya'dan yana kullandı ve Hoffenheim ile 4 yıllık sözleşme imzaladıç.

Hoffenheim, Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını açıkladı! Türk takımları da istiyordu...

Hoffenheim, 7 milyon euro + bonuslar karşılığında Ozan Kabak ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Schalke 04'ün kadrosunda düşünmediği milli oyuncu tercihini yine Almanya'dan yana kullandı ve Hoffenheim ile sözleşme imzaladı.

GALATASARAY'DAN 11 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

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2018 yılında Galatasaray'dan 11 milyon Euro bedelle Stutgart'a transfer olan Ozan Kabak, yine bir Alman kulübü Hoffenheim'a transfer oldu. Milli stoper Ozan Kabak için 7 milyon euro ve bonuslar karşılığı anlaşma sağladı. Ozan Kabak; Schalke 04, Liverpool, ve Norwich City'de forma giymişti.


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Anahtar Kelimeler:
Ozan Kabak hoffenheim
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